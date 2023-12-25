貨櫃海運報價 兩周驚漲十倍

由於葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊來往船隻，擾亂全球貿易，德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、香港東方海外貨櫃航運宣布，其商船將避開紅海航線。（路透資料照片）

紅海危機讓貨櫃運價衝上天，有航商「比照疫情 價」，報價衝上每FEU（40呎櫃）1.8萬美元的離譜價格，較前兩周報價驚漲十倍，牽動貨櫃海運「疫內」運價行情恐重演。

對此，國內指標航商昨（24）日均指出，航運亂局已經是現在進行式，情況混沌不明。紅海何時恢復暢行暫難預料，但短線不容樂觀。長榮、陽明歐洲線比重大，運價也被迫提高。

國內指標貨攬業者指出，在紅海危機之後，遠東到歐洲的運價急速上漲，1月下旬不僅喊到每FEU1萬美元，甚至喊出1.8萬美元，且已有航商放話「比照疫情期間的（運價）水準」，顯示運力吃緊的情況嚴峻。

貨攬業者說，近期電商的貨已爆滿，搶艙問題頻傳，季底、年底與農曆年前趕出貨熱潮不斷，海運業恐出現「疫外之亂」。不過，業者也強調，貨運代理商或航商的報價是依市場行情給的價格，是市場最急單的少數行情，託運人（貨主）若認定有必要才會接受，正式成交價格仍將透過協商成立，並非運價均價。若以均價來看，當前遠東到歐洲與疫後的低點相較，確實已有數倍之差。

全球近兩周爆發的紅海危機，肇因於以哈戰爭爆發後，葉門武裝組織青年運動（Houthi）力挺巴勒斯坦（哈瑪斯 ）並要求以色列停火，所發動的一連串紅海商船攻擊事件，而迫使全球前十大航商中的多數業者均決定繞道好望角避險，運價因此應聲暴漲。

其後，美國為首的西方國家組成名為「繁榮守護行動」的紅海航行護衛隊，護航各國船隻通行紅海，不過，目前作用似乎不大，且疑有反效果，因此航商甚表擔憂。

據悉，美國官方認定，23日一起由紅海外圍、阿拉伯海附近的無人機攻擊商船事件，就是由伊朗 所指使，而其背後動機，與葉門青年運動力挺哈瑪斯則無二致，業界認為，這顯示紅海危機已延伸到紅海南端的阿拉伯海乃至於印度洋，戰事有擴大趨勢。

從運價來看，前兩周紅海危機尚在醞釀之時，遠東到歐洲每FEU運價約1500美元，但近周以來，即紅海危機事件持續擴大後，平均運價開始陡增。