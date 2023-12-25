2024油價走勢 面臨三大風險

隨著需求改善和OPEC減產，2024年初油價可望小幅回漲。（路透資料照片）

2023年油價 似乎注定以長黑封關，分析師預期，2024年初隨著需求改善和石油 輸出國組織（OPEC）減產，油價可望小幅回漲。但巴隆周刊（Barron's）分析，2024年仍有三大風險特別值得關注，可能激起油市劇烈反應，進而衝擊全球股市並推升世界各地的通膨。

首先是，以哈戰爭擴大為中東地區衝突。歷史顯示，中東爆發戰爭往往對油價產生重大影響。目前為止，以色列與哈瑪斯交戰因侷限一隅，尚未產生重大衝擊，油價大致上仍欲振乏力。不過，過去一周來，已有跡象顯示情況逐漸改觀：葉門什葉派胡希武裝組織「青年運動」（Houthi）攻擊紅海油輪，以示與巴勒斯坦人同仇敵愾，迫使海運公司決定讓油輪和貨櫃輪繞道而行，這不僅推升海運費率，也刺激油價上漲8%左右。萬一攻擊變本加厲，迫使更多油輪長期避開蘇伊士運河，可能引發油市更劇烈的反應。

另一種可能升高中東緊張局勢、激升油價的情境，是產油大國伊朗更直接介入以哈衝突，那幾乎肯定會使油價暴漲，升幅可能達到二位數百分比。

其次是，委內瑞拉與蓋亞那 的領土爭議。委內瑞拉可能是2024年另一驚爆點。總統馬杜洛的政府宣稱，對鄰國蓋亞那的艾瑟奎波（Essequibo）地區擁有主權，而埃克森美孚公司（Exxon Mobil）已在艾瑟奎波附近的區域探勘石油多年。目前，埃克森美孚在蓋亞那離岸日產石油逾60萬桶，並準備在未來數年把日產量提高到100萬桶以上，可能相當於該公司四分之一產量。馬杜洛宣稱，蓋亞那現在標售的一些區域屬於委內瑞拉領土，並要求外國公司撤離有領土爭議的地區。

目前為止，石油公司在當地作業仍持續進行，但保險公司開始提高警覺。勞合社（Lloyd's）已把蓋亞那列入高風險海運地區名單，此舉可能導致在當地經商成本增加。倘若捲入蓋亞那的衝突擴大，可能使全球油市重要的一環受到威脅，觸動油價飆升。此外，自從美國鬆綁制裁後，委內瑞拉已提高境內石油生產；但委國要持續鑽油，2024年就必須舉行自由選舉。倘若恢復制裁措施，委國石油生產勢必下滑，油價或許會上漲。

最後則是OPEC意外增產。OPEC與其盟友（合稱OPEC+）過去一年來不斷削減產量，並已宣布2024年將減產逾400萬桶。但頻頻宣示減產，至今仍未能拉抬油價，問題出在美國和其他非OPEC產油國的產量大增，市場需求卻一直委靡不振。

在這種情況下，OPEC若要維繫油國組織團結，就很難進一步減產。本周安哥拉宣布退出OPEC，要走自己的路，就是一大警訊。石油部長阿茲維多表示，安哥拉待在OPEC「一無所獲」。

雖說OPEC減產計畫大多可望持續一整年，但仍有可能為了重拾市占，而突然宣布恢復一部分生產。