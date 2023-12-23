紅海危機擴大 海運價格一路飆

紅海危機擴大，運價一夕暴漲。(路透)

紅海危機擴大，運價一夕暴漲。上海航交所昨（22）日公布貨櫃運價指數（SCFI）為1,254.99點，上漲幅達14.8％，寫下近七年來單周最大漲幅，漲勢大於疫情 期間，其中亞洲至歐洲線運價較前一周暴漲45.5%。

貨櫃三雄長榮 、陽明及萬海昨日股價收紅，貨櫃三雄一周股價漲幅以陽明29.9%最高，其次是萬海18.7%，至於長榮近一周漲幅14.1%；法人分析，長榮及陽明下周都有機會挑戰填息。

在紅海危機牽動下，SCFI貨櫃運價指數在疫後罕見演出「連四漲」，其中，亞洲至歐洲線運價較前一周漲逾四成最為驚人，亞洲至地中海運價則單周漲逾三成。在歐洲線動能牽動下，SCFI寫下2016年以來單周最大漲幅。航運業界指出，本周的走勢比疫情海嘯所造成運價狂飆還猛。

根據昨日出爐最新一期上海集裝箱出口運價指數，上漲161.47點至1,254.99點，周漲幅擴至14.7%，四大遠洋航線全面上漲，歐洲線只能用「狂飆」來形容，而原本就居高不下的美國線都較前一周上漲。

人為的危機事件再度襲擊海運市場，而天災造成的巴拿馬乾旱危機，僅恢復一點，兩者都在加重貨櫃海運市場的不確定性。

貨攬業者表示，受到華人 春節前出貨旺季加持，元月量價都不錯，其中，美西轉旺則是因為美東受到巴拿馬運河影響，貨量部分轉往美西所致。現在，不論是前往巴拿馬或蘇伊士兩大運河的船，都紛紛繞向好望角，演出全球航線大挪移。

因此，近期市場報價高還有更高，貨攬業者指出，遠東歐洲線報價最混亂，實際成交價也持續推升。若僅看報價，地中海（MSC）每FEU（40呎大櫃）已開價逾8,000美元，部分國際大航商甚至直接喊出上萬美元的天價。