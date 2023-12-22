日本11月核心通膨降溫 緩和日銀退場壓力

日本11月核心通膨年增率2.5%，漲幅一年多來最小。 （路透）

日本 總務省今（22）日公布，日本11月核心通膨年增2.5%，是過去一年多來最低增速，符合經濟學家預期，也為日本央行 已經看到的降溫趨勢提供佐證。這為日本央行減輕了壓力，可不必急於讓巨大的刺激政策退場，能再等待更多線索，來判斷工資上漲能否使得通膨長期穩定在2%目標。

日本11月不包括生鮮食品在內的消費者物價指數（CPI）比一年前上揚2.5%，總務省表示，此一核心通膨數據漲幅縮小，主要是能源成本進一步下跌，加工食品漲價放緩。

日本自去年4月開始通膨率上揚至2%以上，一些企業預告他們已經準備好持續調高薪資。市場根據這樣的經濟環境，日益認為日本央行終將必須放棄它的鴿派立場。不過，本周稍早日本央行保持超級寬鬆的政策不變，總裁植田和男對於提早退場沒有任何暗示，強調還要仔細觀察正向的薪資通膨周期可否到位。

最新公布的數據與日本央行觀點相符，亦即隨著進口驅動型通膨消退，日本物價壓力將逐漸緩和。彭博資訊指出，植田和男本周發表談話時維持他一貫觀點，認為日本央行穩定的通膨目標尚未達成，儘管實現這一目標的可能性正在上升。

物價降溫對日本央行是個有利的進展，因為可能促進消費支出，進而推動更穩定、需求驅動型通膨。

路透11月訪調經濟學家的結果發現，逾80%受訪者預期日本央行明年將會結束負利率 ，半數押注最可能的時間點在4月，也有一些人認為1月就會改變政策。