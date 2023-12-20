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美國玉米失寵了？「這一國」才開放一年 躍居中國最大玉米供應國

編譯洪啟原／綜合外電
中國開放進口巴西玉米才一年，現在巴西已取代美國，成為中國最大的玉米供應國。 （美聯社）
中國開放進口巴西玉米才一年，現在巴西已取代美國，成為中國最大的玉米供應國。 （美聯社）

最新公布的貿易資料顯示，中國開放進口巴西玉米才一年，現在巴西已取代美國，成為中國最大的玉米供應國。

彭博資訊20日報導，根據中國的海關資料，中國今年前11個月從巴西進口879萬公噸玉米，占玉米總進口量2,218萬公噸比重達40%；對美國玉米的進口量則為650萬公噸，占比約30%，較去年同期大幅滑落逾50%。

中國一度依賴美國和烏克蘭進口玉米，現在已尋求多元化玉米進口來源；隨著巴西玉米產量創下紀錄，中國正大舉採購巴西玉米。中國玉米進口量已連續第三年超過2,000萬公噸，主要是提高玉米庫存，並滿足畜牧業飼料玉米和加工業的需求。

上海市場資訊與貿易顧問業者JCI分析師雀莉，張（音譯）表示：「巴西的玉米大豐收，因此價格較便宜。巴西與中國的關係也挺友好的」，她還說中國貿易商今年稍早向巴西訂購的大量玉米，正陸續運抵中國。

中國11月的玉米進口總量創下2005年有數據以來最高。JCI表示，中國本月進口的巴西玉米預料至少將達到150萬公噸，且未來一年的進口量可能維持在高檔。

中國去年與巴西簽訂玉米採購協議，首批貨物在今年1月交貨。

巴西 烏克蘭

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