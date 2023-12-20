我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

日本11月出口又不行了 經濟復甦乏力再添佐證

編譯劉忠勇／綜合外電
日本11月貿易逆差擴大至7,769億日圓（54億美元）。（歐新社）
日本11月貿易逆差擴大至7,769億日圓（54億美元）。（歐新社）

日本11月出口三個月來再現頹勢，日本經濟復甦乏力又添另一佐證。

日本財務省周三公佈，11月出口額較去年同期下滑0.2%。經濟學家原估成長1.4%。進口下降11.9%，經濟學家預估下降8.6%。貿易逆差擴大至7,769億日圓（54億美元）。

對日本政府決策者來說，出口低迷令人憂心，他們指望海外需求有助抵銷疲弱的國內消費。由於資本支出和消費（國內需求的主要推動力）下降，日本第3季經濟對上季年率萎縮2.9％，創下疫情高峰期以來最嚴重萎縮。

其中11月對美國外銷較去年同期成長5.3%，對歐洲持平，對中國外銷衰減2.2%。

對中國外銷不振拖累整體出口。受到北京禁止進口日本海鮮和其他產品衝擊，食品外銷重摔60%。11月銷往中國的食品出口額為86億日圓（5,980萬美元），是1月來最低水準。

日本央行在10月展望報告中指出，出口和生產「預料暫且持平，受海外經濟體復甦步伐放緩影響」，日圓疲軟支持出口之下，表現也僅如此。

彭博經濟學家 Taro Kimura 指出，「中國、美國和其他主要貿易夥伴的經濟成長放緩已開始對出口產生影響。煤和天然氣價格上漲可能會增加進口貿易的支出。」

他認為，表面來看，日本11月出口似乎較為疲弱，但細節中捎來一個重要的好消息：晶片製造設備外銷衰減幅度明顯降低，這代表半導體業景氣可能即將轉向，這也是策動日本貿易一大主力。

日本 疫情 央行

上一則

東芝20日正式下市 昔日風光不敵連串醜聞與鬥爭拖累

下一則

日經新聞：友達光電本月將關閉新加坡面板生產線

延伸閱讀

東芝20日正式下市 昔日風光不敵連串醜聞與鬥爭拖累

東芝20日正式下市 昔日風光不敵連串醜聞與鬥爭拖累
台積電3.0世代 面臨4大挑戰

台積電3.0世代 面臨4大挑戰
19年來首遭 日檢搜自民黨派系總部 安倍派恐瓦解

19年來首遭 日檢搜自民黨派系總部 安倍派恐瓦解
11月單戶住宅開工量大增18%

11月單戶住宅開工量大增18%

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單