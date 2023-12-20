日本11月出口又不行了 經濟復甦乏力再添佐證

日本11月貿易逆差擴大至7,769億日圓（54億美元）。（歐新社）

日本 11月出口三個月來再現頹勢，日本經濟復甦乏力又添另一佐證。

日本財務省周三公佈，11月出口額較去年同期下滑0.2%。經濟學家原估成長1.4%。進口下降11.9%，經濟學家預估下降8.6%。貿易逆差擴大至7,769億日圓（54億美元）。

對日本政府決策者來說，出口低迷令人憂心，他們指望海外需求有助抵銷疲弱的國內消費。由於資本支出和消費（國內需求的主要推動力）下降，日本第3季經濟對上季年率萎縮2.9％，創下疫情 高峰期以來最嚴重萎縮。

其中11月對美國外銷較去年同期成長5.3%，對歐洲持平，對中國外銷衰減2.2%。

對中國外銷不振拖累整體出口。受到北京禁止進口日本海鮮和其他產品衝擊，食品外銷重摔60%。11月銷往中國的食品出口額為86億日圓（5,980萬美元），是1月來最低水準。

日本央行 在10月展望報告中指出，出口和生產「預料暫且持平，受海外經濟體復甦步伐放緩影響」，日圓疲軟支持出口之下，表現也僅如此。

彭博經濟學家 Taro Kimura 指出，「中國、美國和其他主要貿易夥伴的經濟成長放緩已開始對出口產生影響。煤和天然氣價格上漲可能會增加進口貿易的支出。」

他認為，表面來看，日本11月出口似乎較為疲弱，但細節中捎來一個重要的好消息：晶片製造設備外銷衰減幅度明顯降低，這代表半導體業景氣可能即將轉向，這也是策動日本貿易一大主力。