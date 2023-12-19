歐洲7國承諾 2035年達成電力系統零碳排

包含德國 、荷蘭和法國在內的7個歐洲國家今天承諾，將在2035年底前將排放二氧化碳的發電廠從電力系統中淘汰。

路透社報導，這些國家生產的電力合計占歐洲聯盟（EU）總發電量的近一半，主要歸功於德國和法國這兩個歐洲最大的發電國。

這個目標由歐盟 成員國奧地利、比利時、法國、德國、盧森堡和荷蘭，以及非歐盟成員國瑞士訂定。瑞士與歐盟一些氣候政策保持一致。

在聯合聲明中，這些國家提到，現有的歐盟氣候措施可能使歐洲在2040年底前，達成能源產業近乎零二氧化碳排放。

這些國家同意，一同加快步伐將有助於共同規劃基礎設施，確保他們建設足夠的電網和儲能系統，將大量的低碳能源整合到電網中，並使其能夠跨境流動。

荷蘭氣候暨能源部長傑騰（Rob Jetten）表示：「這些國家有緊密相連的電力系統，某些區域能從離岸發電潛能受益，其他地區能從儲存（能源）受益。」

歐洲環保署（European Environment Agency）資料顯示，總體來說，2022年歐盟有41%的電力來自再生能源。但各國的電力排碳係數差距甚大。

舉例來說，奧地利已有超過3/4電力來自再生能源；法國約70%的能源仰賴不排放二氧化碳的核能；波蘭則因燃煤比例高，成為歐盟中電力排碳係數最高的國家。

根據環境智庫Ember的模型，歐洲有可能在2035年底前幾乎實現能源產業脫碳的目標，屆時，風力和太陽能發電量將提高至整體發電量的80%，燃煤和天然氣發電幾乎都被淘汰。

Ember表示，要達成這項目標，將需要對在能源和電網投入高達7500億歐元（約新台幣25兆元）的先期投資 。但到2035年，由於化石燃料費用大幅降低，與現行計畫相比，各國將省下不少錢。