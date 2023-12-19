我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

澤倫斯基：烏克蘭軍方提議再徵召多達50萬人入伍

歐洲7國承諾 2035年達成電力系統零碳排

中央社／布魯塞爾18日綜合外電報導

包含德國、荷蘭和法國在內的7個歐洲國家今天承諾，將在2035年底前將排放二氧化碳的發電廠從電力系統中淘汰。

路透社報導，這些國家生產的電力合計占歐洲聯盟（EU）總發電量的近一半，主要歸功於德國和法國這兩個歐洲最大的發電國。

這個目標由歐盟成員國奧地利、比利時、法國、德國、盧森堡和荷蘭，以及非歐盟成員國瑞士訂定。瑞士與歐盟一些氣候政策保持一致。

在聯合聲明中，這些國家提到，現有的歐盟氣候措施可能使歐洲在2040年底前，達成能源產業近乎零二氧化碳排放。

這些國家同意，一同加快步伐將有助於共同規劃基礎設施，確保他們建設足夠的電網和儲能系統，將大量的低碳能源整合到電網中，並使其能夠跨境流動。

荷蘭氣候暨能源部長傑騰（Rob Jetten）表示：「這些國家有緊密相連的電力系統，某些區域能從離岸發電潛能受益，其他地區能從儲存（能源）受益。」

歐洲環保署（European Environment Agency）資料顯示，總體來說，2022年歐盟有41%的電力來自再生能源。但各國的電力排碳係數差距甚大。

舉例來說，奧地利已有超過3/4電力來自再生能源；法國約70%的能源仰賴不排放二氧化碳的核能；波蘭則因燃煤比例高，成為歐盟中電力排碳係數最高的國家。

根據環境智庫Ember的模型，歐洲有可能在2035年底前幾乎實現能源產業脫碳的目標，屆時，風力和太陽能發電量將提高至整體發電量的80%，燃煤和天然氣發電幾乎都被淘汰。

Ember表示，要達成這項目標，將需要對在能源和電網投入高達7500億歐元（約新台幣25兆元）的先期投資。但到2035年，由於化石燃料費用大幅降低，與現行計畫相比，各國將省下不少錢。

歐盟 德國 投資

上一則

道指連漲九日 史指接近新高

延伸閱讀

歐盟公布明年上半議程重點 包含烏克蘭入盟、內部改革

歐盟公布明年上半議程重點 包含烏克蘭入盟、內部改革
開店第一天400人排隊 美國這個美食終於前進巴黎

開店第一天400人排隊 美國這個美食終於前進巴黎
烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下
市場對各國氣候協議持疑 歐盟碳價跌至14個月低點

市場對各國氣候協議持疑 歐盟碳價跌至14個月低點

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算