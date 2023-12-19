歐美日企業 爆發倒閉潮

外界估計，明年企業倒閉案例可能會持續攀升，投機等級債券的違約也會增加。(路透資料照片)

借貸成本走高，加上新冠疫情 時的上兆美元政府援助退場，使得「殭屍企業」痛失救生索，多數先進國家的破產 公司家數已出現兩位數成長，有些北歐國家的企業破產率更超越全球金融海嘯時期。外界估計，明年企業倒閉案例可能會持續攀升，投機等級債券的違約也會增加。

英國金融時報（FT）報導，據法院資料，美國破產公司家數原本連續十年下滑，但今年9月為止的一年間，破產企業數量逆勢年增30%。

歐盟最大經濟體德國 ，破產案例在今年1~9月年增25%，德國聯邦統計局表示，和去年同期相比，自6月起的每月破產家數增幅，持續達兩位數。

法國、荷蘭、日本今年10月的破產案例年增逾30%。多由富國組成的經濟合作發展組織（OECD）更說，包括丹麥、瑞典、芬蘭等成員國，企業破產率超越2008~2009年全球金融危機之際。

凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家希林表示，利率上揚，以及靠疫情時期政府補助維生的殭屍企業倒閉，加劇了破產趨勢。他並說，「償債成本」提高、「疫情援助減少」、「高昂的能源帳單」都是原因。分析師說，破產率提高，受創最重的產業包括運輸業和餐旅業。

希林警告，縱使外界預料央行升息已經到頂，但許多公司未來幾個月須以更高利率進行債務再融資，破產趨勢將會持續。

安聯（Allianz）也預測，明年全球破產率將達10%，高於今年的6%。

分析師指出，破產激增會打壓未來幾年的全球經濟活動和就業成長。資產管理業者Hargreaves Lansdown分析師說，令人憂慮的是貨幣政策急速緊縮，也會把許多有潛力的新創公司和中小企業推向崩潰，或許會對成長有較長期的影響。

另一方面，信評機構穆迪（Moody's）表示，全球「垃圾債」的違約率，在今年10月為止的一年間達4.5%，高於歷史平均值的4.1%，明年將持續提高。

穆迪研究暨分析主管漢彌爾頓說：「信貸不是變得更為昂貴，就是更難取得。」

然而，報導指出，分析師也強調，能源補助與其他措施將協助許多企業維持營運，這次破產趨勢的最糟時刻，應該不至於像以往的企業低潮一樣嚴峻。