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141億美元 日本製鐵買美國鋼鐵

編譯易起宇／綜合報導
日本製鐵18日宣布，將以約141億美元價碼收購美國同業美國鋼鐵。（美聯社）
日本製鐵18日宣布，將以約141億美元價碼收購美國同業美國鋼鐵。（美聯社）

日本製鐵18日宣布，將以約141億美元價碼收購美國同業美國鋼鐵（US Steel），向來由美國和日本老字號大廠所領導的鋼鐵業，預料將迎來重大改變。

彭博資訊報導，日本製鐵將以每股55美元現金收購美國鋼鐵的所有股權，使其成為完全子公司，比美國鋼鐵17日收盤價39.33美元溢價39%。美國鋼鐵18日早盤大漲約25%至49.37美元。

兩家公司聲明指出，雙方已同意將繼續維持美國鋼鐵的商標和總部，日本製鐵也會遵從美國鋼鐵和美國鋼鐵工人聯合會之間的所有協議，該工會先前已多次表示，不會支持任何外國買家出價收購美國鋼鐵。

這項交易將創造出一家橫跨歐亞美的全球第二大鋼鐵廠。日本製鐵是日本最大暨全球第四大的鋼鐵製造商，由於國內需求因人口老化等因素不斷放緩，加上日圓驟貶和亞洲競爭加劇，該公司一直在尋求海外成長，來抵銷其目前營運面臨的諸多挑戰。

這項交易將使日本製鐵在美國鋼鐵業獲得龐大基礎，尤其是在有利可圖的汽車市場，電動車相關的鋼鐵產品需求預估將會增加，美國鋼鐵是這類產品的主要供應商。此外，日本製鐵先前也已宣布，將和歐洲巨擘阿賽洛米塔爾合作在美國營運電爐，預料這也將會進一步強化該公司的美國事業。

美國鋼鐵是美國工業界的百年老店，自從8月中旬拒絕同業對手Cleveland-Cliffs的72.5億美元併購提案後，這家公司一直在考慮其他潛在交易。

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