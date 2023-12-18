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油價勁揚近2% 紅海遇襲後油輪改道 金價小幅收漲

編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周一（18日）上漲近2%，升至兩周以來的最高，投資人擔心與伊朗結盟的葉門胡塞武裝組織在紅海襲擊船隻後，海上貿易和供應成本會受到影響，愈來愈多的石油和油輪公司開始避開該地區；黃金小幅上漲，因交易人士逢低買入，同時他們將關注焦點轉向美國關鍵通膨數據。

油價勁揚近2%

一艘挪威籍船隻周一在紅海遇襲，石油巨頭英國石油（BP）表示，已暫停所有途經該海域的運輸。其他航運公司也在周末表示將避開這條航線。

布蘭特原油2月期貨結算價上漲1.40美元，漲幅1.8%，報每桶77.95美元；西德州原油1月期貨結算價上漲1.04美元，漲幅1.5%，報每桶72.47美元。這兩大指標原油盤初均上漲近3美元。

StoneX公司市場分析師Fawad Razaqzada說：「隨著愈來愈多的油輪停止通過這條紅海海峽的所有航行，現在要考慮的是供應成本增加的問題。」

蘇伊士運河是連接歐洲和亞洲的最短航道，全球約15%的航運量通過該運河。倫敦海事保險市場周一擴大了認定的紅海高風險區域的範圍，船舶保費增加。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示，「大約8%-10%的全球原油途徑紅海，大部分流向俄羅斯、印度和中國，這可不是小數目，」，但他說，交易人士面臨的現實是「原油目前供應充足，其庫存已較夏季的下降有所恢復，因此削弱了供應擾動的影響」。

俄羅斯周日表示，將在12月進一步削減石油出口，可能削減每日5萬桶以上，這比承諾的時間要早。

分析師說，市場可能還出現了一些空頭回補。美國商品期貨交易委員會（CFTC）上周五表示，截至12月12日當周，基金經理人削減他們的美國原油期貨和期權凈多頭部位，這是連續第11周削減凈多頭部位。

美國能源資訊署（EIA）表示，1月美國最大頁岩油產區的石油產量將連續第三個月下降，而美國最大的二疊紀盆地產區的產量將連續第八個月升至創紀錄水準。

金價收漲

現貨黃金價格上漲0.37%，報每英兩2,027.19美元。美國黃金期貨結算價上漲0.2%，報每英兩2,040.5美元。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「市場正處於暫停模式，等待下一個重要的經濟基本面數據或消息，但黃金交易人士的心態是逢低買入，且技術面利多。」

他說，支撐黃金市場的基本因素是美元走弱、貨幣政策鬆動以及中東緊張局勢加劇帶來的一些避險需求。

交易人士正在等待一連串美國經濟數據，包括將於周五公布的11月核心個人消費支出（PCE）物價指數報告。

現貨銀下跌0.3%，報每英兩23.76美元；白金上漲0.7%，至每英兩946.02美元。鈀金上漲0.6%，至每英兩1,180.15美元，觸及兩個半月最高。

石油 油價 金價

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