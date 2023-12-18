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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

鋰供應進入年度議約季 折價幅度傳比去年更大

編譯季晶晶／綜合外電
即使鋰價今年已慘跌，但年度議約傳出的折價幅度比上次更大。（美聯社）
即使鋰價今年已慘跌，但年度議約傳出的折價幅度比上次更大。（美聯社）

鋰價今年大跌，買家對明年的價格走勢謹慎以對，不看好能急升。

鋰的生產商最近正在與客戶，主要是亞洲客戶，洽談2024年的合約。知情人士說，儘管前幾年在電動車熱潮的推動下，銷量上揚，但此次看起來會維持平穩。目前討論的交易，折價幅度比上次更大。 

今年來，生產迅速擴張和電池需求不足使鋰價大跌約80%，與截至2022年的兩年間，市場瘋買推升鋰價飆到創紀錄高價，截然不同。

鋰價下滑對買賣雙方都影響深遠。Albemarle和Ganfeng Lithium等礦商的股價今年暴跌，目前有些生產商產量大到銷不完。 對特斯拉和福特汽車等公司來說，電池價格飆高有損利潤，市況改走買方市場是好事，雖然他們正面對電動車銷售放緩的不祥之兆。 

幾年前，鋰以固定價格商定長期供應合約。但價格大幅波動導致電池公司和車廠為成本問題頭痛，情況因此改變，開始像銅和其他金屬一樣，依現貨價商議折價或溢價來簽定年度合約。

根據知情人士，鋰價談判通常從11月一直到年底，目前仍在進行中。供應數量與一年前差不多。價格大約是現貨價格指數折5%到10%，相較下，去年折價幅度較小，再前一年則有溢價。而且部分折扣可能只適用於明年一部分時間，條件也許還有變動。

亞洲是目前為止的最大鋰買家。南韓、日本和中國用戶的採購大多採取年度合約。

鋰價目前處於2021年來最低，與去年汽車業擔心長期供應短缺時大不相同。隨新產品投產造成供過於求，用戶有足夠的庫存、沒有鎖定供應的壓力，尤其一些電動車製造商正在重新考慮增長計畫。

部分分析師認為鋰價跌勢已接近尾聲，但不太可能急速回升。Rystad Energy預測，明年的全球電池需求會增長 38%，不如今年預估的53%。

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