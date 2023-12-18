我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

食品廠減碳 改用環保肥

編譯吳孟真／綜合報導

隨著歐盟明年元月起將強制要求境內企業發布整條供應鏈的碳足跡，全球主要食品和飲料製造商都正轉向使用更環保的肥料，藉由處理這項價值鏈碳排的其中一個隱形來源，縮減碳足跡。

明年元月起，在歐盟註冊的企業將須揭露整體供應鏈的碳足跡，也就是「範疇三」（scope 3）排放量。肥料雖支撐了全球半數糧食生產，同時卻也產生大量二氧化碳。

Nature Food期刊論文研究發現，氮肥和農場施肥每年製造260億公噸二氧化碳，占全球溫室氣體排放量的5%，高於航空和船運業總和。除了製造肥料會產生二氧化碳，在施肥後，土壤微生物分解肥料所釋放的一氧化二氮，暖化效應比二氧化碳高出265倍。

面對即將到來的法規變革，百事公司（PepsiCo）、海尼根（Heineken）和雀巢（Nestle）等業者，皆已向製造綠肥（green fertilizer）的新創公司求助，加強合作生產排碳量更少的氨，或能提高氮使用效率的做法。

例如，CCm科技公司會混合從工業活動捕捉的二氧化碳、以及有機物質，以生產肥料。CCm最近和雀巢及嘉吉（Cargill）合作，由嘉吉在英國約克幫雀巢加工巧克力產品的一座甜點工廠，供應可可豆殼，讓CCm製造碳足跡較少的肥料，再用於雀巢供應鏈中的120處耕地。海尼根也加入支持FertigHy的行列。FertigHy計劃2025年在西班牙建造第一座工廠，目標是有兩座工廠，每座工廠2029年起各生產100萬公噸的低碳肥料。

英國特易購（Tesco）也正與低碳肥料製造商合作，在田野測試後發現供應鏈內的蔬果生產碳排量減少一半，明年起將擴大試驗面積十倍至13萬公頃。

供應鏈 歐盟 減碳

上一則

巴隆：2024美股先蹲後跳

下一則

美升息利空衝 台境外金融中心 獲利近6年最慘

延伸閱讀

鴻海要在印度複製中國經驗的難題之一：勞工宿舍問題

鴻海要在印度複製中國經驗的難題之一：勞工宿舍問題
COP28直擊／台灣經驗世界看見 島國能源發展重視公正轉型

COP28直擊／台灣經驗世界看見 島國能源發展重視公正轉型
在台碳交所買海外碳權 無法抵境內碳費

在台碳交所買海外碳權 無法抵境內碳費
科幻小說情節成真 二氧化碳封存水泥塊防暖化地球

科幻小說情節成真 二氧化碳封存水泥塊防暖化地球

熱門新聞

好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛