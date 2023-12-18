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華爾街估油價：明年有回升空間

編譯易起宇／綜合報導

華爾街預測人士認為，明年油價有一定回升空間，儘管可能不會大幅反彈。

彭博資訊報導，美國五家主要銀行對布蘭特原油2024年的平均預測大約是每桶85美元，高於目前的每桶77美元水準。預測最低的是花旗的每桶75美元，最高則是高盛的92美元。

市場普遍預期，在中國推動下，明年全球石油需求將從今年的紀錄水準進一步提高，雖然在增幅等方面仍存在意見分歧。目前整體市場情緒已變得比今年年初更為謹慎，當時一些人士還預期油價將回到每桶100美元，但美國、蓋亞那和伊朗等產油國的意外強勁產出，擊潰了那些看漲呼聲。

花旗去年12月預期布蘭特今年均價為每桶80美元，接近現實結果，現在則預測明年油市將供應過剩，原因是全球需求成長受到經濟和能源轉型不利因素限制，且美國供應強勁，OPEC＋將需維持更大幅度減產，來保持目前價格水準。花旗大宗商品研究主管雷頓表示：「OPEC有能力讓市場團結一致。我們預期價格將走向穩定化。」

高盛則預期明年全球石油需求增幅為每日160萬桶，且OPEC核心成員國將嚴格控管供應，這將會讓全球市場出現「適度供應缺口」，並使油價維持在每桶80至100美元間。

油價 石油 高盛

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