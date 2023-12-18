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日銀超寬鬆退場 料明年中行動

編譯任中原／綜合報導

日本銀行（央行）本周將召開決策會議，彭博資訊對經濟學者的訪調結果顯示，多數受訪者都認為日銀仍將維持負利率、及現行的公債殖利率曲線控管（YCC）政策。彭博經濟學者認為，日銀超寬鬆政策要到明年7月才會退場。

日銀總裁植田和男及副總裁冰見野良三最近的談話，被一些投資人視為日銀即將取消YCC政策的預告，但彭博經學者認為市場可能誤解了兩人的用意。日銀官員其實在為明年貨幣政策的漫長轉型過程鋪路，最可能的時機是明年7月。

彭博經濟學者預測，日銀明年上半年將會按兵不動，直到完成政策檢討，並能評估「春鬥」年度工資談判的進展之後，才會取消YCC政策。

植田預料將利用19日決策會議的機會，對外說明日銀不急於絡結YCC及負利率政策。

植田已經著手檢討超寬鬆政策，但整個過程將費時甚久。而且，最近經濟數據顯示消費支出正在回降，通膨也在降溫，都不支持日銀寬鬆政策現在就可能「退場」的論點。

日銀不僅要看到「春鬥」的結果，還要看勞資雙方談定的加薪幅度如何落實到一般員工身上，這可能要等到明年7月才會反映在總體經濟數據上，以免在終結YCC之後，經濟數據卻令人失望，反而損及日銀的信譽。

彭博經濟學者預料，日銀打算利用政策檢討中所發現資訊，來支持政策轉向。日銀下次政策檢討預訂於明年5月開始，因此日銀只可能在完成檢討後才會行動。

殖利率 寬鬆政策 投資

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