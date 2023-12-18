我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

歐元區經濟 衰退風險升高

編譯洪啟原／綜合報導
歐元區民間經濟活動進一步惡化，德國和法國的商業活動都走疲，歐元區經濟下半年步入衰退的風險進一步升高。(路透)
歐元區民間經濟活動進一步惡化，德國和法國的商業活動都走疲，歐元區經濟下半年步入衰退的風險進一步升高。(路透)

最新公布的數據顯示，歐元區民間經濟活動進一步惡化，德國和法國的商業活動都走疲，歐元區經濟下半年步入衰退的風險進一步升高。相形之下英國企業活動表現突出。

史坦普全球公司15日公布，12月HCOB綜合採購經理人指數（PMI）初值降至47，低於市場預估的48，為連續第七個月萎縮，也就是低於象徵景氣榮枯線的50，不論製造業或服務業PMI數據均下滑。

根據調查，歐元區12月新業務次指標也大幅滑落，與其他指標和數據吻合，顯示歐元區第4季經濟預料步上前一季萎縮的後塵，連續兩季萎縮，陷入技術性衰退。漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「這些數字描繪出令人沮喪的景象，歐元區經濟未能展現任何明顯的復甦跡象，本季陷入衰退的可能性仍非常高。」

歐元區兩大經濟體德國和法國的民間經濟活動都惡化，符合整體趨勢。最新公布的資料顯示，德國12月綜合產出指數初值為46.7，不如分析師預估的48.2，法國12月綜合產出指數初值為43.7，均低於象徵景氣榮枯線的50。

地緣政治緊張升高、民眾盯緊荷包，以及歐洲央行（ECB）緊縮貨幣抗通膨，都被視為德國經濟表現不佳的原因。史坦普全球表示，德國財政前景不明，也可能使民間經濟活動承壓。

德拉魯比亞說，「愈來愈多服務業和製造業者都通報說產出已減少，這證實我們的觀點，意即在製造業影響下，截至年底前，歐元區將會有連續二季出現負成長。」

歐元區經濟可謂禍不單行。德國央行稍早預估，在今年經濟萎縮後，2024年也只會勉強小幅成長0.4%。數據也顯示，法國繼上季經濟萎縮0.1%後，今年第4季預估萎縮0.2%，預料將步入技術性衰退。

漢堡商業銀行經濟學家喬杜里說：「法國經濟正深陷衰退泥淖，市調公司將活動水準下降歸因於需求疲軟、消費者購買力下降，以及經濟普遍低迷，對年底成長不是好消息。」德、法就業人數也減少，成為歐元區勞動市場進一步放緩的初步跡象。

然而，同日公布的數據顯示，英國12月綜合PMI初值升至51.7，升抵六個月最高，也優於市場預估的50.9，顯示英國至少現在有充足動能避開衰退。

德國 央行 就業

上一則

理財Q&A／借錢給親友 言明在先以防後患

下一則

華爾街估油價：明年有回升空間

延伸閱讀

美股知名多頭大力看好「2類股」反攻 預言美經濟將軟著陸

美股知名多頭大力看好「2類股」反攻 預言美經濟將軟著陸
史坦普500指數連漲七周 Fed逢年終不當小氣財神或搗蛋鬼

史坦普500指數連漲七周 Fed逢年終不當小氣財神或搗蛋鬼
三巫日到了 5兆美元美股選擇權到期 交易可能爆量

三巫日到了 5兆美元美股選擇權到期 交易可能爆量
Fed將宣今年最後一次利率決策 決策日美股反應回顧

Fed將宣今年最後一次利率決策 決策日美股反應回顧

熱門新聞

好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛