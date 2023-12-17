加入AI PC浪潮 三星、LG明年元月推具備AI效能筆電 可望提振銷售

三星電子將在明年1月推出新款AI個人電腦。（取材自三星）

三星 電子和LG電子都將在明年元月推出具備人工智慧（AI ）效能的筆記型電腦，加入業界把AI整合進智慧手機等裝置的行列。產業主管預期，相關業者積極推出AI筆電，可望提振個人電腦（PC）與筆電銷售。

三星電子的「Galaxy Book 4」系列筆電將在明年元月2日上市，有Ultra、Pro及Pro 360等三種機型，搭載英特爾首款整合中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）及神經處理器（NPU）的Core Ultra 9晶片 。

三星電子表示，這款產品是歷來最智慧與最強力的Galaxy Book筆電，預示AI個人電腦（PC）時代的到來。

LG以AI驅動的Gram筆電，將在明年1月上市，同樣安裝英特爾Core Ultra處理器。

其他PC製造商也正在推出搭載AI晶片的新款筆電。台灣華碩最近發表Zenbook 14 OLED系列產品，也配備英特爾Core Ultra晶片。宏碁、惠普、聯想等製造商也都將在未來幾周跟進。

南韓產業主管預期，AI PC將為停滯不前的電腦市場注入活力。市調機構集邦科技（TrendForce）預期，受惠於A PC需求上升，2024年的全球筆電出貨量將成長3%至1.72億台。