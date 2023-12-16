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越南自認全球經濟風暴避風港 盼與日本合作半導體

中央社／河內16日專電
半導體晶片。（路透資料照）
半導體晶片。（路透資料照）

越南總理范明正今天在日本訪問時表示，越南是當前全球經濟風暴的避風港，將會繼續減少行政審批時間，為企業投資創造便利，也盼越南和日本在半導體製造、晶片設計上合作。

范明正（Pham Minh Chinh）近日前往日本出席東南亞國家協會（ASEAN）與日本建交50週年紀念峰會。越通社（VNA）報導，范明正今天分別和日本企業集團、日本半導體龍頭業者和經濟官員會談。

越日雙邊關係在上個月底升級為「全面戰略夥伴」，兩國允諾加強防務合作並促進海上安全合作與經濟連結。日本目前是越南最大政府開發援助（ODA）來源地、第二大勞務夥伴、第三大投資夥伴和第四大貿易夥伴。

報導表示，在與日本企業集團會面時，范明正強調，越南將繼續確保發展的基礎性因素，繼續減少行政審批時間、降低法遵成本和物流成本，提高企業競爭力；有針對性、有選擇性地展開招商引資，大力提升投資效益。

范明正並建議日本企業集團協助越南爭取新一代政府開發援助、「公正能源轉型夥伴關係」（JETP），並提議日本投資者進一步加強在高素質人力資源培訓、管理經驗交流、商業文化發展等方面合作。

在與10家日本半導體龍頭業者座談時，范明正強調，越南是當前全球經濟風暴的「避風港」，為企業穩定有效進行投資經營活動提供有利條件。為了發展半導體科技產業，越南重點發展基礎設施，注重科技轉移和技術引進。

他表示，為了推動越南半導體工業快速發展，提議日本企業赴越投資興業，建設研發中心，進行高素質人力資源培訓，建設生產廠，在越建設生產基地並協助越南參與全球供應鏈等。

范明正並向日本經濟產業大臣齋藤健強調，希望雙方形成越日企業半導體製造、晶片設計、人工智慧、大數據等領域合作關係，越南歡迎日本企業對越半導體晶片製造業進行投資。

日本 越南 投資

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