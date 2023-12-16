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歐元區經濟衰退風險升高

編譯洪啟原／綜合報導
歐元區民間經濟活動進一步惡化，德國和法國的商業活動都走疲，歐元區經濟下半年步入衰退的風險進一步升高。(路透)
歐元區民間經濟活動進一步惡化，德國和法國的商業活動都走疲，歐元區經濟下半年步入衰退的風險進一步升高。(路透)

最新公布的數據顯示，歐元區民間經濟活動進一步惡化，德國和法國的商業活動都走疲，歐元區經濟下半年步入衰退的風險進一步升高。相形之下英國企業活動表現突出。

標普全球公司15日公布，12月HCOB綜合採購經理人指數（PMI）初值降至47，低於市場預估的48，為連續第七個月萎縮，也就是低於象徵景氣榮枯線的50，不論製造業或服務業PMI數據均下滑。

根據調查，歐元區12月新業務次指標也大幅滑落，與其他指標和數據吻合，顯示歐元區第4季經濟預料步上前一季萎縮的後塵，連續兩季萎縮，陷入技術性衰退。漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「這些數字描繪出令人沮喪的景象，歐元區經濟未能展現任何明顯的復甦跡象，本季陷入衰退的可能性仍非常高。」

歐元區兩大經濟體德國和法國的民間經濟活動都惡化，符合整體趨勢。最新公布的資料顯示，德國12月綜合產出指數初值為46.7，不如分析師預估的48.2，法國12月綜合產出指數初值為43.7，均低於象徵景氣榮枯線的50。

地緣政治緊張升高、民眾盯緊荷包，以及歐洲央行（ECB）緊縮貨幣抗通膨，都被視為德國經濟表現不佳的原因。標普全球表示，德國財政前景不明，也可能使民間經濟活動承壓。

德拉魯比亞說，「愈來愈多服務業和製造業者都通報說產出已減少，這證實我們的觀點，意即在製造業影響下，截至年底前，歐元區將會有連續二季出現負成長。」

歐元區經濟可謂禍不單行。德國央行稍早預估，在今年經濟萎縮後，2024年也只會勉強小幅成長0.4%。數據也顯示，法國繼上季經濟萎縮0.1%後，今年第4季預估萎縮0.2%，預料將步入技術性衰退。

漢堡商業銀行經濟學家喬杜里說：「法國經濟正深陷衰退泥淖，市調公司將活動水準下降歸因於需求疲軟、消費者購買力下降，以及經濟普遍低迷，對年底成長不是好消息。」德、法就業人數也減少，成為歐元區勞動市場進一步放緩的初步跡象。

然而，同日公布的數據顯示，英國12月綜合PMI初值升至51.7，升抵六個月最高，也優於市場預估的50.9，顯示英國至少現在有充足動能避開衰退。

德國 央行 就業

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