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高盛加入看好阿根廷美元債券陣營 估潛在上漲空間顯著

編譯季晶晶／綜合外電
高盛集團看好阿根廷不良債權可能隨新政府邁出財政革的步伐而持續反彈。圖為阿根廷披索。（路透）
高盛集團看好阿根廷不良債權可能隨新政府邁出財政革的步伐而持續反彈。圖為阿根廷披索。（路透）

隨著阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）新政府採休克療法挽救經濟、邁出財政改革的第一步，高盛集團看好該國不良債權可能繼續反彈。

高盛將阿根廷主權債券納入其首選一籃子新興市場不良債券，策略師Kamakshya Trivedi和Nathan Fabius等人認為，這些債券的潛在上漲空間顯著。

他們周四撰寫報告說：「政策改革的實施風險高於多數其他地方，成功達成宏觀穩定的門檻很高，但我們認為，新政府的初步舉措具建設性，市場可能在戰術層面給予回報。」

隨米雷伊上任，花旗、巴克萊和美國銀行等多家華爾街公司紛紛建議投資人買入阿根廷債券，如今高盛也加入這個陣營。

高盛的模型顯示，假設明年披索兌美元貶值到2,250左右，阿根廷債券的回收價值約45美分，遠高於當前水準。高盛還說，國際貨幣基金組織（IMF）可能願意延長貸款期限，助新政府一臂之力。

彭博資訊匯編的參考價格數據顯示，2035年到期的基準美元債券周四小幅走高，一度上漲0.4美分，維持在兩年高點。

債券 高盛 華爾街

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