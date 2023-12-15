市場對各國氣候協議持疑 歐盟碳價跌至14個月低點
由於市場不相信各國在氣候峰會締結的協議會促使政府採取重大行動，歐洲碳價14日盤中重挫到14個月新低。
英國金融時報（FT）報導，追蹤歐盟碳牌交易機制的期貨合約，14日在倫敦一度重挫4%，跌破每公噸66歐元，微去年10月來低點。聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）本周揭幕時，價格為每公噸71歐元，之後隨著多國協商逐步擺脫化石燃料，一路下跌。
近200國13日在杜拜敲定的協議，歷來首度認同必須逐步擺脫化石燃料，以在2050年時達成全球淨零碳排。倫敦證交所集團首席碳分析師Yan Qin指出，杜拜協議的措辭「疲弱」，也未能針對國家之間的碳交易計畫達成共識，都拖累碳價下挫，各國採用了「所有疲弱（措辭）中最疲弱的」，只呼籲各國為轉型「做出貢獻」。
其他分析師認為，歐盟碳價和杜拜協議的連結度不高。標普全球商品透視公司期貨能源分析部門主管Roman Kramarchuk認為，和COP28相關的政策變動是「長期題材」，歐盟碳交易機制價格更受到歐盟天然氣庫存、溫和天候以及疲軟經濟的影響。隨著暖冬使歐盟天然氣庫存居高不下，歐洲碳價近幾個月一直遭遇壓力。
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