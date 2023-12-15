市場對各國氣候協議持疑 歐盟碳價跌至14個月低點

近200國13日在杜拜敲定的協議，歷來首度認同必須逐步擺脫化石燃料。（美聯社）

由於市場不相信各國在氣候峰會 締結的協議會促使政府採取重大行動，歐洲碳價14日盤中重挫到14個月新低。

英國金融時報（FT）報導，追蹤歐盟 碳牌交易機制的期貨合約，14日在倫敦一度重挫4%，跌破每公噸66歐元，微去年10月來低點。聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）本周揭幕時，價格為每公噸71歐元，之後隨著多國協商逐步擺脫化石燃料，一路下跌。

近200國13日在杜拜敲定的協議，歷來首度認同必須逐步擺脫化石燃料，以在2050年時達成全球淨零碳排。倫敦證交所集團首席碳分析師Yan Qin指出，杜拜協議的措辭「疲弱」，也未能針對國家之間的碳交易計畫達成共識，都拖累碳價下挫，各國採用了「所有疲弱（措辭）中最疲弱的」，只呼籲各國為轉型「做出貢獻」。

其他分析師認為，歐盟碳價和杜拜協議的連結度不高。標普全球商品透視公司期貨能源分析部門主管Roman Kramarchuk認為，和COP28相關的政策變動是「長期題材」，歐盟碳交易機制價格更受到歐盟天然氣 庫存、溫和天候以及疲軟經濟的影響。隨著暖冬使歐盟天然氣庫存居高不下，歐洲碳價近幾個月一直遭遇壓力。