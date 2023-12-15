歐英利率不動 重申抗通膨

歐洲央行和英國央行為了抗通膨，將維持利率不動，圖為歐洲央行外觀。(歐新社)

歐洲央行 （ECB）和英國央行（BOE）14日在今年最後一場決策會，均決議按兵不動；ECB回擊市場對該行即將降息 的賭注，重申儘管通膨預期降低，但借貸成本仍將維持在歷史高檔。英國央行也稱利率 將在「較長時期內」維持在高檔，也與聯準會（Fed）承認考慮降息的情況形成鮮明對比。

歐洲央行連續第二次按兵不動，讓存款利率保持在4%的史上最高水準，也沒有暗示可能降息，而是強調通膨很快反彈，物價壓力仍大，「基礎通膨進一步放緩，但國內物價壓力仍高...只要有必要，就會將利率維持在有足夠限制性的水準」。

更新的經濟預測顯示，歐元區的通膨率和經濟成長率都比之前預測更低，尤其是2024年，預測今年整體通膨率為5.4%，明年會降至2.7%。

英國央行也重申，利率需要「在足夠長時間內具有足夠限制性」，以抑制通膨。英國央行總裁貝利在決策聲明中說，對抗通膨「仍有一段路要走」。英國通膨仍比2%的目標高出一倍以上，央行擔心該國通膨仍將比美國和歐元區更難降溫。英國利率維持在15年高檔5.25%，與上周路透的預期一致。英國央行這次的主要政策訊息與11月相比沒有變化，當時該央行預測需要兩年才能使通膨率回到目標水平。

14日可說是今年最後一個超級央行日，國際上同日舉行利率決策會的還有挪威、瑞士、菲律賓和巴西央行，其中瑞士和菲律賓央行均按兵不動，但挪威意外升息25個基點，基準利率升至4.5%，也是為降低通膨長期居高不下的風險，並支撐挪威克朗匯率。巴西則繼續降息。

今年挪威克朗在G10貨幣中表現最弱，推高了進口價格和薪資壓力。挪威央行上個月即已預告，可能會在12月升息，但若核心通膨率下降，可能會改變政策官員的想法。

瑞士央行一如預期，將利率維持在1.75%不變，似乎已完成升息周期。該行在過去的18個月中將利率從負0.75%上調，直到9月暫停升息。瑞士11月通膨率降至1.4%，連續第六個月保持在央行的目標區間，有助於瑞士央行做出維持利率不變的決定。

菲律賓央行連續第二次會議將基準利率維持在6.50%不變，符合市場預期，但央行仍表示將在更長時間內維持緊縮政策，以使通膨率回到目標水平。

巴西央行緊跟在Fed之後公布決策，連續第四次降息2碼，將基準利率下調至11.75%，並暗示將保持相同降息步伐。央行在政策聲明中承認通膨已有所緩解。