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南韓政府要扶植EV電動樁產業 拚2030全球市占達10%

編譯葉亭均／綜合外電
南韓政府目標扶植電動車充電樁產業。圖為充電設施資料照片。（美聯社）
南韓政府目標扶植電動車充電樁產業。圖為充電設施資料照片。（美聯社）

南韓政府計劃衝刺電動車充電樁產業，目標在2030年前讓南韓的充電樁在全球的市占率提高至10%，遠高於當前的1%。南韓政府也將提供支持，扶植充電樁業者的競爭力。

Businesskorea報導，韓國產業通商資源部13日在首爾一家飯店舉行公共與私人行動充電產業整合聯盟成立大會，同時宣布了扶植充電樁業者的政策。

根據國際能源署（IEA）的資料，全球電動車數量將從2022年的3,000萬輛，到2030年成長至2.4億輛。相應地，電動車充電樁的供應，預期從2022年的270萬座，到2030年成長至1,270萬座。這塊充電基礎設施市場的規模到2030年預料將擴展至3,250億美元。

南韓政府當天表示，目標在2030年前取得五種核心技術，並且培育至少五家營收規模超過500億韓元（約3851.9萬美元）的電動樁製造業者，目標讓南韓在全球電動車充電市場的市占從去年的1.2%，2030年提升至10%。

這五種核心技術包括超高速充電、無線充電、充電機器人、智慧充電與充電樁資安軟體。

為達這一目標，韓國產業通商資源部成立公共與私人行動充電產業整合聯盟，參與者超過40家公司和20家組織，包括充電樁製造業者、零組件供應商、充電服務營運商，以及測試和認證機構。

南韓 電動車 資安

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