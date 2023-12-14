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ASML三星結盟 攻先進製程

編譯黃淑玲、林聰毅／綜合報導
南韓與荷蘭在半導體的合作。（資料來源:綜合外電）
南韓與荷蘭在半導體的合作。（資料來源:綜合外電）

荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）將與南韓三星電子共同投資1兆韓元（7.6億美元），在南韓建立研發設施，專門研發半導體先進加工技術。

艾司摩爾12日發布聲明表示，與三星合資興建的這座新設施，將運用生產先進晶片的極紫外光（EUV）設備技術。

南韓貿易部長安德根說：「三星電子與ASML的最新交易，已使南韓在全球半導體市場上領先於競爭對手一步，而這個市場在提升超精密微米製程方面的競爭非常激烈。」

彭博資訊指出，艾司摩爾與三星的合作案，緊隨在南韓與荷蘭兩國的外交交流後宣布。艾司摩爾目前在南韓已有四處據點（客戶支援辦公室），為三星等客戶提供服務，這座新設施也擴大了艾司摩爾在南韓的布局。由於艾司摩爾獨特的技術日漸成為美中貿易戰的中心問題，提高地域多元化因而愈來愈重要。

南韓總統尹錫悅12日與荷蘭國王威廉-亞歷山大一起參觀了艾司摩爾位於費爾德霍芬的總部。三星電子執行董事長李在鎔與SK集團董事長崔泰源也都一起參加了這個參訪行程。兩國同時宣布，計劃建立「韓國-荷蘭先進半導體學院」，將讓南韓研習半導體相關技術的學生和工作者有機會到荷蘭接受教育。面臨嚴重勞動力短缺的艾司摩爾，現在就需要依靠外國人才來拓展業務。

安德根說，這項計畫將使南韓研究生和在南韓或世界其他地方從事此行業的專業人士，了解EUV機器和相關技術。

另一家南韓晶片大廠SK海力士也與ASML簽訂一項協議，共同開發技術，以減少在使用EUV設備生產半導體時的能源損耗。安德根說：「我們預期SK海力士與ASML的交易，將為南韓帶來一個更環保的晶片製造設備生態系統。」

艾司摩爾是全球頂尖的晶片製造微影系統製造商，公司生產的機器用於處理晶片製程中的最重要步驟。

韓國總統尹錫悅（左）與荷蘭國王威廉-亞歷山大（左二），周二參觀艾司摩爾總部。（歐...
韓國總統尹錫悅（左）與荷蘭國王威廉-亞歷山大（左二），周二參觀艾司摩爾總部。（歐新社）

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