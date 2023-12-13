策略大轉移 蘋果供應商村田搶攻中國平價手機市場

村田製作所將把營運重心由高階手機轉向中低階手機市場。路透

日本智慧手機元件供應商村田製作所社長中島規巨表示，鑒於全球智慧手機市場成長趨緩，未來會把營運重心由高階手機轉向爭取主要由中國業者生產的中低階手機市場，希望藉此策略來突破趨於飽和的高階手機市場。

這家多層陶瓷電容器（MLCC）領導供應商預測，2025年3月止的新年度智慧手機市場將成長5%，主要由印度、非洲與東南亞 等地對中低階手機的需求來帶動。

中島說：「中國業者對人口成長地區的出口確實在增加。」他說，就中國本身來說，庫存過剩的情況正轉趨正常。

蘋果元件供應商村田估計全球智慧手機業者今年度共生產11億支手機，而未來只可能出現個位數成長。他說：「我無法預料未來手機年銷量會回到疫情 前的14億支的盛況。這種情況不會很快出現。」

市調公司IDC預測，明年智慧型手機出貨量料增加3.8%，之後連續三年繼續緩慢成長。該公司也預測直到2027年都無法回到疫情前的水準。

中島表示，新興經濟體行動基本台建設進展緩慢，增添市場復甦的變數。他說：「我們原以為新興市場 的基礎建設會快速推進，卻不見那種積極的支出。」

村田有鑒於此，正設法擴展到低價元件市場。中島說，多年來，村田始終專注在用於蘋果、三星在內高階機種所用的高利潤、高階電容器，如今，將致力於降低低價機種的生產成本，可望在成長市場壯大規模。

他說：「以前，我們不太想供應低成本元件，只為保持市場地位才做最低限度的努力。」中島說，為了長期能夠生存，村田必須在低成本領域更加賣力。