印度股市超車香港成第七大股市 滙豐建議明年投資策略

印度股市一位股票經紀商與家人，在交易所盯著終端機，關心股票行情。 （路透）

基於投資 人樂觀印度 經濟成長前景，印度股市已經超車香港 ，成為全球第七大股市。CNBC報導，截至11月底，印度國家交易所（NSE）市值達到3.989兆美元，比香港的3.984兆美元還高。

印度的Nifty 50指數今年跳漲近16%，並且邁向第八年連漲。相較下，香港股市指標恆生指數今年來下挫18%，成為亞太主要股市中表現最差的市場。

印度股市今年表現在亞太地區十分突出，由於流動性提高，更多的國內投資人參與，再加上全球經濟大環境的動能因美國公債殖利率下滑而有改善，種種因素集合在一起，推升印度股市向上進攻。

這個全球人口最多的國家，明年要舉行大選，分析師預測執政的印度人民黨可望再次勝選。

滙豐銀行（HSBC）分析師團隊在給客戶的報告中提到，「對於大選，民意調查加上最近的幾個邦級選舉結果，都指向執政的印度人民黨，可能再次得到決定性的勝利。這將觸發明年年初三到四個月的股市走高，因為投資人預期政策得以持續」。

滙豐點名銀行股、健康醫療、能源股，會是明年投資印度股市首選類股。另外如汽車、零售、房地產和電訊業，2024年也會相對表現不錯。被滙豐看壞的類股則是消費品、公用事業、化學品。

香港恆生指數今年則是成為亞太地區主要股市的凹陷區，表現最糟，今年料將第四年下挫。

上周信評公司穆迪將香港展望由穩定下修至負向，理由是擔憂香港的金融、政治情勢，以及與中國大陸的經濟連結。這是穆迪繼調降中國政府的信用評等、由穩定下修至負向後，接著也擔心香港經濟前景。

香港政府11月初時表示，預期2023年的經濟成長率為3.2%，較8月時預估的國內生產毛額（GDP）能有4%～5%成長，幅度縮小。

香港政府警告，地緣政治緊張升高，金融條件緊縮，持續使投資承受壓力，也不利貨物出口和消費信心。香港人的消費信心已經受負面影響。

星展銀行（星展銀行）經濟學家則是認為，香港經濟2024年應該可以軟著陸，年化實質GDP由2023年的成長3.5%，轉為溫和成長2%。「復甦的核心在於中國大陸的旅遊市場復活，強化了零售業與餐飲業」。

中國大陸設定的2023年經濟成長目標為5%，而第3季時的GDP成長達4.9%，讓市場樂觀看好這個全球第二大經濟體今年全年的經濟成長將達標、甚至優於預期。