TikTok宣布對線上購物平台投資15億美元 重返印尼電商市場

根據公司聲明，中國短影音應用程式TikTok今天宣布對GoTo投資15億美元，由此重啟該公司在印尼的線上商城業務。（路透）

根據公司聲明，中國短影音應用程式TikTok 今天宣布對GoTo投資15億美元，由此重啟該公司在印尼 的線上商城業務。

印尼9月禁止在社群媒體 上的銷售，以保護不敵電子商務巨頭的小型企業，TikTok因此在10月間被迫關閉其在印尼的線上購物業務。

TikTok與旗下擁有印尼熱門線上購物平台Tokopedia的GoTo達成協議後，現在準備恢復在印尼的線上購物業務。

兩家公司在聲明中表示：「作為協議的一部分，Tokopedia和TikTok Shop Indonesia的業務，將合併到現有的PT Tokopedia實體下。」

TikTok將擁有該實體的控股權，而該實體將負責其應用程式中的購物功能。

聲明中並說：「TikTok承諾將隨時間推移對擴大後的實體投資超過15億美元，以提供未來業務所需的資金，而不會進一步稀釋GoTo的股權。」

「TikTok、Tokopedia和GoTo將改變印尼的電子商務行業，在未來5年內創造數以百萬計新就業機會。」

印尼的電商市場多年來一直為Tokopedia、Shopee和Lazada等平台主導，但TikTok Shop自2021年推出以來取得可觀市占。公司數據顯示，TikTok在印尼擁有1.25億用戶，是該公司第2大全球市場，僅次於美國。

實體賣家抱怨生計受到網路銷售的更低廉產品威脅，在要求監管電商平台的呼聲日益高漲之後，印尼發布社群媒體銷售禁令。

根據新規定，社群媒體公司不能直接在其印尼平台交易，只能推廣產品。TikTok作為電商網站日益受到歡迎，印尼是該地區第1個對此採取行動的國家。