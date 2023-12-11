日圓急貶1% 彭博：日銀今年結束負利率政策幾乎不可能

知情人士表示，日銀官員認為今年幾乎沒必要急著結束負利率政策，澆熄了市場期盼，日圓11日一度急貶1%。 （路透）

知情人士表示，日本銀行（央行）官員目前認為，由於尚未看到薪資成長能夠持續支撐通膨的足夠證據，本月幾乎沒有必要倉促結束負利率政策。

這意味著日銀可能會在12月19日結束的政策會議上，維持貨幣刺激政策不變，儘管近來市場預期日銀最早可能在12月會議上取消負利率。知情人士說，日銀官員認為，等待更多資訊證明薪資成長強勁的潛在成本並不高。

彭博資訊報導，該名消息人士指出，日銀將會在看過從現在到決策間的所有可取得數據後，才做出最終決策，包括13日將發布的短觀調查報告，和最後一刻的金融市場狀況。日銀在7月和去年12月的會議上，已曾帶給經濟學家和市場參與者意外，在市場預測日銀將按兵不動之際，宣布調整殖利率 曲線控管（YCC）政策。

日圓在此消息出爐後立即擴大貶幅，日圓兌美元匯率 一度貶值約1%，或1.5日圓，報146.45日圓兌1美元。之後貶值幅度縮小，但仍在146之下。

日銀總裁植田和男上周掀起投資 人間對日銀政策正常化的推測，因為他表示，他的工作將從今年底開始變得更具挑戰。不過，該名消息人士表示，日銀官員認為植田的發言僅是一般聲明，並未暗示政策即將改變。

在日銀7月和10月宣布調整YCC機制、增加了政策彈性和限縮政策正常化可能帶來的市場衝擊後，日銀負利率政策的走向已成為日銀觀察家的關鍵焦點。

在彭博本月稍早訪調的52位經濟學家中，幾乎所有人都預期日銀下周將宣布政策按兵不動。半數的經濟學家預期，日銀將在明年4月取消負利率政策。