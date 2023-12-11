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從台灣、南韓到新加坡 亞洲商用不動產投資急萎縮

編譯葉亭均／綜合外電
亞洲商用不動產投資急萎縮，主要擔心高昂利率和經濟展望的不確定性。（路透）
亞洲商用不動產投資急萎縮，主要擔心高昂利率和經濟展望的不確定性。（路透）

從新加坡到南韓，投資人現在都避免參與涉及辦公大樓、購物商場和其他商用資產等房地產交易，擔心高昂利率和地緣政治動盪可能會衝擊全球經濟成長。

日經亞洲報導，根據仲量聯行11月發表的報告，亞太地區商用不動產投資在第3季年比下滑22%，金額寫下2010年第2季來最低。

市場數據業者MSCI Real Assets也表示，亞太地區商用不動產第3季交易量年比下滑37%，連續第六季下滑，其中南韓減少約35%、新加坡下滑近60%、台灣減少約75%、印尼衰減近80%。MSCI亞洲房地產研究周姓主管表示：「近期出現『利率更高』的說法粉碎了初步復甦的任何希望。」

MSCI追蹤價值1,000萬美元以上的商用不動產和投資組合，而仲量聯行則觀察價值超過500萬美元的交易，兩家公司都見到房地產交易減緩。

仲量聯行的報告顯示，南韓第3季商用不動產交易額為42億美元，年比下滑35%，國內機構投資者「精挑細選評估核心商辦資產」；在新加坡，商用不動產投資額年比下滑11%至20億美元，凸顯經濟不確定性正衝擊租戶需求與優質商辦租金。

仲量聯行亞太投資者情報主管安布勒說：「舉債成本高昂，尤其是利率更高，將侵蝕投資人經調整風險因素後的報酬。」「經濟放緩的挑戰，尤其是全球需求放軟、中國景氣減緩，可能在一定程度上阻礙投資人對房地產的興趣。」

不過，市場觀察人士在黯淡市場中發現幾個亮點。世邦魏理仕亞太區研究主管金緯表示，「印度有較強勁的買方意願，而日本的低利率仍吸引國際資金」。

仲量聯行的安布勒也有類似看法。她說，在當前降低風險趨勢下，印度是主要受惠者，因為全球投資人減少在大陸曝險、轉而在南亞地區建立供應鏈；印度強勁的經濟基本面正吸引外資前往投資辦公室、製造廠和基礎建設計畫。

至於日本，安布勒說低利率環境讓房地產投資人獲得外匯避險機會。

在11月的報告中，MSCI Real Assets表示，今年頭九個月，以成交量和成交案件數而言，日本在亞太商用不動產市場中居冠，第3季工業不動產交易案達19億美元，今年來總額達60億美元；印度的交易也很強勁，今年第3季投資額比疫情前同季的五年平均值高出逾50%。

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