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亞洲製電動車 法國排除補貼

編譯陳苓／綜合報導

隨著中國生產的電動車在歐洲熱銷，法國將把多數亞洲製造的電動車排除在補貼之外，例如中國製的特斯拉Model 3，由於義大利也考慮跟進，成為歐洲電動車保護主義升溫的最新跡象。

日經新聞報導，法國的「綠色紅利」補助會在消費者購買電動車時，補貼5,000歐元（5,400美元）~7,000歐元，現在將根據車輛的碳排評分，計分項目包括汽車零件生產、組裝、運送車輛的碳排量。未達最低分的車輛，將失去領取補助的資格。

法國15日將公布評分合格的車輛名單。按照新計分系統，多數亞洲製車輛預料無法達標，法國製電動車則預料享有優勢，因為受惠於交車距離較短，又使用零碳排的核能和再生能源。

法國能源轉型部部長帕妮耶－魯納契已暗示，依據新規，部分在中國生產的電動車將無法獲得補助。她9月說，「依照當前的生產條件」，法國雷諾的陸製電動車Dacia Spring、以及上汽集團旗下的MG品牌車輛，將不符補助資格。

雷諾在中國湖北省組裝Dacia Spring，這款車今年1~9月歐洲賣出超過4萬輛，約半數在法國售出。若少了補助，車輛售價將提高三成至20,800歐元。根據新規，特斯拉於上海建造的Model 3可能也無法取得補助。

義大利也考慮調整對其3,000歐元的電動車補助資格。根據現行規定，約80%補助流向進口車。

根據德國施密特汽車研究公司的報告，1~9月中國製電動車共在歐洲賣出40多萬輛，占當地新電動車銷量近三成，不只包括MG和比亞迪等中國品牌車，還有約15萬輛是特斯拉或BMW等歐洲車廠在中國生產的電動車。

電動車 特斯拉 義大利

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