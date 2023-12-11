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日本經濟萎縮 不利日銀轉向

編譯任中原／綜合報導
日圓匯率近期大幅波動，因投資人推測日本央行很快就會終結負利率政策。（路透）
日圓匯率近期大幅波動，因投資人推測日本央行很快就會終結負利率政策。（路透）

日本金融市場連續兩天動盪不安，日圓交易活動也處在今年來最繁忙情勢，因為投資人猜測日本銀行（央行）很快就會終結負利率政策。但經濟學者警告，由於最新數據顯示第3季日本經濟大幅萎縮，因此現在就預期日銀將採取大膽的緊縮措施，時機仍不成熟。

全球最大受監管的外匯市場芝商所7日日圓成交量高達748億美元，創今年來最高，其中包含394億美元的期貨合約和42億美元選擇權。

日銀總裁植田和男7日在國會表示，接下來將是「更具挑戰的一年」，之後又與首相岸田文雄討論貨幣政策。受此一消息影響，日圓兌美元匯率一度飆到141.6日圓，8日回落到144附近；日股東證指數下跌1.5%，公債殖利率升到三周來高點。目前市場預期日銀12月19日會議後可能終結負利率政策的機率，已上升到35%。

日銀10月會議時決定讓10年期公債殖利率超過1%，為取消殖利率曲線控管（YCC）政策再邁出一步。由於日本通膨及工資雙升，投資人已經預期日銀將在明年春季終結負利率政策；日本核心消費者物價升幅從2022年4月以來就一直高於2%目標。

但經濟學者表示，日銀要取消超寬鬆貨幣政策，正面臨愈來愈強的逆風，包括日圓升值，經濟走軟，以及聯準會（Fed）的緊縮政策可能趨於和緩。日本第3季國內生產毛額（GDP）年增率修正值萎縮2.9%，比初估的2.1%更差，顯示家庭消費疲軟使經濟陷入困境。

瑞銀證券首席日本經濟學者足立正道說，由於日本經濟萎縮，加上美國經濟前景以及Fed何時降息皆不確定，因此日銀可能會審慎行事。他表示，「投資人抓住植田的一句話，因為他們已經預期日圓將回升，因此想要見到市場動盪，並渴望出現催化劑。但若觀察總體經濟情勢，則日銀幾乎不可能在12月就升息」。

花旗集團經濟學者也預料日銀12月及明年元月會議都將維持利率不變，因為經濟情勢顯示升息缺乏基本面的支持。

除經濟面外，日本國內政局也不穩定，各界懷疑首相岸田文雄能否平安渡過政治獻金事件，這也使日銀目前升息的機率下降。

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