我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

北加灣區擬推「1交通卡」無限搭乘 8日起金山加大員工可試用

兩大運河危機 威脅聖誕旺季

編譯黃淑玲／綜合報導
巴拿馬運河和蘇伊士運河的航運同時受到干擾，可能會威脅到聖誕節前的供應鏈。（路透）
巴拿馬運河和蘇伊士運河的航運同時受到干擾，可能會威脅到聖誕節前的供應鏈。（路透）

攸關全球貿易通暢與否的兩條重要運河：巴拿馬運河和蘇伊士運河，現在的航運同時受到干擾，金融時報分析，這會威脅到聖誕節前的供應鏈

貨輪船東和進口商擔心，巴拿馬運河的乾旱限制通行問題，以及在蘇伊士運河附近的紅海上針對貨輪的攻擊，將使得聖誕節前的海運交通受到更多限制。代表全英國進口商的出口暨國際貿易研究會總幹事佛吉歐就表示，會有貨品供應沒辦法及時在聖誕節前到達英國。例如，因為巴拿馬運河的通行延誤數個月，iPhone等消費電子產品、聖誕裝飾都出現來不及到貨的狀況。佛吉歐說，如果葉門叛軍組織對紅海上貨輪的攻擊再惡化的話，兩條運河都有事，真的會是個「大災難」。

根據貿易分析公司MDS Transmodal的資料，今年第3季，以貨運量計算，超過一半的全球貨櫃輪排定的亞洲與北美之間航程，不是經由巴拿馬運河就是利用蘇伊士運河。

巴拿馬運河管理當局說，今年10月，運河地區的乾旱創至少1950年以來之最，部分原因是聖嬰現象影響氣溫和降雨。巴拿馬運河當局被迫限制通行船隻數量，直到明年2月，每天只容18艘船通行。

全球第五大貨櫃輪業者、德國航運巨人赫伯羅德（Hapag Lloyd）執行長詹森說：「巴拿運河的乾旱令人嚴重擔憂。」另一家貿易分析公司MarineTraffic的數據顯示，今年12月第一周，通行巴拿馬運河的船隻數約只有去年同期的70%。運河管理區說，沒有事先預約的船隻，平均須等12.2天才能通過，有些船還會等上兩周多。

面對巴拿馬運河的延誤時間一再拉長，赫伯羅德和同業被迫讓貨輪改走更長、更花錢的航線。

赫伯羅德至少安排42艘目的港在亞洲和美東的船，改走蘇伊士運河，偏偏蘇伊士運河最近突發葉門叛軍組織「青年運動」攻擊商船事件，雖然該組織強調只針對與以色列有關的船隻，但船運貿易業者相信，他們弄不清就是隨便炸。

蘇伊士運河 聖誕節 供應鏈

上一則

消費者減支出 香奈兒看淡景氣

下一則

亞洲製電動車 法國排除補貼

延伸閱讀

西班牙聖誕送禮聚餐開銷大 許願「胖子樂透」好過節

西班牙聖誕送禮聚餐開銷大 許願「胖子樂透」好過節
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚
巴拿馬、蘇伊士運河同陷危機 部分禮物恐趕不上聖誕節

巴拿馬、蘇伊士運河同陷危機 部分禮物恐趕不上聖誕節
葉門叛軍「青年運動」襲紅海商船 以色列：國際若不遏止將會代勞

葉門叛軍「青年運動」襲紅海商船 以色列：國際若不遏止將會代勞

熱門新聞

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）

日本蟹肉價格比去年暴跌逾三成 竟與此事有關

2023-12-04 12:23
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07
Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

2023-12-08 06:18
聯邦宣布將投入160億美元改善全美最繁忙鐵路線「美鐵東北走廊」。（取材自官網）

美國致力重振「客運火車」風光 砸重金改善、興建高鐵

2023-12-04 01:00
谷歌（Google）6日推出自家的生成式AI模型「Gemini」，迎戰問世一年多的ChatGPT，然而發布才過一天，外界已經開始質疑谷歌展示的性能有「粉飾、造假」之嫌。（歐新社）

谷歌Gemini完勝ChatGPT？ 專家一看展示影片揭蹊蹺

2023-12-08 05:25

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚