兩大運河危機 威脅聖誕旺季

巴拿馬運河和蘇伊士運河的航運同時受到干擾，可能會威脅到聖誕節前的供應鏈。（路透）

攸關全球貿易通暢與否的兩條重要運河：巴拿馬運河和蘇伊士運河 ，現在的航運同時受到干擾，金融時報分析，這會威脅到聖誕節 前的供應鏈 。

貨輪船東和進口商擔心，巴拿馬運河的乾旱限制通行問題，以及在蘇伊士運河附近的紅海上針對貨輪的攻擊，將使得聖誕節前的海運交通受到更多限制。代表全英國進口商的出口暨國際貿易研究會總幹事佛吉歐就表示，會有貨品供應沒辦法及時在聖誕節前到達英國。例如，因為巴拿馬運河的通行延誤數個月，iPhone等消費電子產品、聖誕裝飾都出現來不及到貨的狀況。佛吉歐說，如果葉門叛軍組織對紅海上貨輪的攻擊再惡化的話，兩條運河都有事，真的會是個「大災難」。

根據貿易分析公司MDS Transmodal的資料，今年第3季，以貨運量計算，超過一半的全球貨櫃輪排定的亞洲與北美之間航程，不是經由巴拿馬運河就是利用蘇伊士運河。

巴拿馬運河管理當局說，今年10月，運河地區的乾旱創至少1950年以來之最，部分原因是聖嬰現象影響氣溫和降雨。巴拿馬運河當局被迫限制通行船隻數量，直到明年2月，每天只容18艘船通行。

全球第五大貨櫃輪業者、德國航運巨人赫伯羅德（Hapag Lloyd）執行長詹森說：「巴拿運河的乾旱令人嚴重擔憂。」另一家貿易分析公司MarineTraffic的數據顯示，今年12月第一周，通行巴拿馬運河的船隻數約只有去年同期的70%。運河管理區說，沒有事先預約的船隻，平均須等12.2天才能通過，有些船還會等上兩周多。

面對巴拿馬運河的延誤時間一再拉長，赫伯羅德和同業被迫讓貨輪改走更長、更花錢的航線。

赫伯羅德至少安排42艘目的港在亞洲和美東的船，改走蘇伊士運河，偏偏蘇伊士運河最近突發葉門叛軍組織「青年運動」攻擊商船事件，雖然該組織強調只針對與以色列有關的船隻，但船運貿易業者相信，他們弄不清就是隨便炸。