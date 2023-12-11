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消費者減支出 香奈兒看淡景氣

編譯吳孟真／綜合報導
香奈兒將持續鞏固品牌基礎，迎戰精品業景氣不看好的2024年。（路透）
香奈兒將持續鞏固品牌基礎，迎戰精品業景氣不看好的2024年。（路透）

在全球精品消費熱潮今年逐漸降溫之際，香奈兒（Chanel）時尚主管警告，在全球經濟減速 、產業成長趨緩的情況下，準備迎接「更艱難的」的2024年，成為繼LVMH和Burberry之後，最新一家不看好精品業明年景氣的精品巨擘。

華爾街日報（WSJ）報導，全球精品業今年以常態匯率計算的銷售成長率，預估只有去年15%的一半，美國消費者去年底開始勒緊褲腰帶，接著歐洲消費者今年夏天緊縮支出，中國大陸的消費力道也低於剛解封時的預估，致使精品業者積累了大量未售出的庫存。

香奈兒時尚事業總裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）向英國金融時報（FT）表示，「每個地方、每個國家」的經濟情勢都很困難，精品業無法倖免於經濟不景氣，「我沒有水晶球，但情勢將比我們在2023年所看到的更艱難」。

他警告，儘管香奈兒頂級消費者仍在大肆揮霍，但歐美地區高通膨和中國大陸青年的失業率創紀錄，致使該品牌的首購客群和偶而購買的消費者減少。他也說，最近的不景氣是「正常的」，精品業「無法永久兩位數成長」。

貝恩公司（Bain）分析師預測，明年個人精品市場將更廣泛放緩，銷售額成長率將降至中低個位數百分比。貝恩的調查也顯示，超級富豪是精品業日益重要的客群，現在消費能力位居前2%的顧客，占精品品牌總銷售額的40%，高於2009年的35%。

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