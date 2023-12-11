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輝達暗示 擬找英特爾代工

編譯陳苓、記者尹慧中／綜合報導

外媒報導，全球AI晶片一哥輝達（NVIDIA）財務長柯蕾絲（Colette Kress）參加瑞銀全球科技大會時暗示，輝達不排除委由英特爾代工生產新一代晶片，意味可能打破當下台積電獨家代工輝達AI晶片的狀況。

台積電10日不評論相關訊息。研究機構數據顯示，輝達是台積電先進製程與先進封裝重要夥伴，法人推測輝達對台積電2022年營收貢獻比重約6%。法人認為，一旦英特爾介入搶單，不僅牽動台積電高階製程接單，也可能因產業競爭而掀起價格戰。

輝達目前晶圓代工策略採台積電、三星兩家廠商並行策略，以台積電為主，其中，AI晶片代工訂單均由台積電拿下，繪圖處理器（GPU）部分品項則委由三星操刀。輝達執行長黃仁勳今年6月於台北國際電腦展（COMPUTEX）訪台時，曾公開表態下世代AI晶片產品仍會找台積電代工。

不過，黃仁勳當時也直言，對與英特爾合作抱持開放態度，過去已評估英特爾的工藝，並已收到測試晶片的結果，看起來英特爾下世代製程不錯，如今柯蕾絲最新談話再度暗示有意與英特爾合作，引起關注。

科技媒體Wccftech引述韓媒Sedaily報導，柯蕾絲近期參加瑞銀全球科技大會，針對是否考慮和英特爾晶圓代工服務（IFS）合作生產下一代晶片，做出非常正面的回應。

柯蕾絲說，「我覺得有許多很棒的晶圓代工夥伴，台積電一直都是出色的公司。一如你們所知，我們現在也請三星代工。我們會希望有第三家（晶圓代工夥伴）嗎？當然，我們樂見第三家，但還需要了解他們有興趣提供的服務。別忘了，還有其他公司或許會到美國（生產），在美國設廠的台積電，也是選項之一。這未必不同，但生產地區有異。沒有什麼能阻止我們增加另一家晶圓代工廠的可能。」

美國產業人士已談到輝達以英特爾為晶圓代工夥伴的可能性。英特爾正擴大IFS業務，若與輝達締約，將是重大交易。

英特爾近來積極發展晶圓代工版圖，執行長基辛格甫於11月初受訪時公開表態：「歡迎大家成為我們的客戶」。他當時並透露，英特爾原訂四年內推進五個製程節點的目標不變。

台積電 輝達 晶片

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