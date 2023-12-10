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住屋供應不足…外國人在澳洲購屋卻閒置 政府擬提高相關費用數倍

中央社／雪梨10日綜合外電報導
澳洲為圖緩和租房危機祭出措施，政府今天表示，外國投資人在澳洲購買成屋後卻閒置，政府將會提高有關費用。情境示意圖。（Ingimage）
澳洲為圖緩和租房危機祭出措施，政府今天表示，外國投資人在澳洲購買成屋後卻閒置，政府將會提高有關費用。情境示意圖。（Ingimage）

澳洲為圖緩和租房危機祭出措施，政府今天表示，外國投資人在澳洲購買成屋後卻閒置，政府將會提高有關費用。

法新社報導，澳洲中間偏左的勞工黨（Labor）政府表示，明年將推動新立法，以協助緩解現行房屋供應緊張情況。澳洲住屋供應不足，導致許多無殼蝸牛難以找到住處。

官方統計數字顯示，隨著供應減少，截至9月30日的一年裡，全國房屋租金飆升7.6%，創14年來的最大漲幅。

財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示：「澳洲各地有太多的房產遭閒置。」

查默斯在接受澳洲天空新聞 （Sky News）採訪時又說：「澳洲人沒有足夠的住屋，他們迫切需要有房可住。」

政府聲明表示，這些措施目的是要推動外國人投資澳洲新房屋開發建設，而不是購買成屋。

目前在澳洲，外國人已被禁止購買成屋，除非他們為工作或救學在澳洲居住，而且在他們離開時，通常被要求應出售住屋。

目前外國人在澳洲擁有成屋，需支付外國投資費用，而此費用取決於房價，例如在雪梨略高於100萬澳元的中價位房屋，應支付2萬8200澳元（1萬8531美元）費用。而根據新計畫，這項費用將增為3倍。

此外，將房屋閒置超過6個月的外國屋主，將面臨更高的年度空置費用。這項費用目前和外國投資費相當，而根據新計畫將增為雙倍。

在上述雙重措施打擊下，閒置住屋的外國屋主所負擔年度費用，總共將增至6倍。

然而，目前尚不清楚外國人擁有澳洲成屋是否確為租賃市場的一大問題。

澳洲財政部長表示，對成屋的外國所有權人徵收閒置費用，一年總共僅收到500萬澳元。 

澳洲 投資 財政部

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