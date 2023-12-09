五利多因素力拱 外媒分析金價勁揚原因 將迎來十年多頭行情

黃金最近漲勢凌厲，儘管本周收黑，但據巴隆周刊分析，現在或許是長期投資黃金的時機，基於至少五大利多因素，未來十年金價看漲。（美聯社）

黃金最近漲勢凌厲，黃金即期期貨價4日躍上每英兩2,152美元的紀錄高點，儘管本周行情回軟，周線收黑為一個月來首見，但據巴隆周刊（Barron's）分析，現在或許是長期投資黃金的時機，未來十年金價 看漲。

近來金價為何勁揚？RBC策略師Christopher Louney指出，這波金價漲勢是對三大市場變化的短期反應：貨幣政策由緊轉鬆、公債殖利率 下滑，以及美元走軟。一旦這些驅動力量停止，金價漲勢也就難以為繼，那將使黃金陷入橫向盤整區間。他說：「金價短線有沒有一些上漲空間？有的，但是...別處另有機會。」他建議先獲利了結。

巴隆周刊專欄作家雷維松則認為，此刻若棄黃金而去，有可能錯過一段金光閃閃的十年好景，期間金價表現可能持續出色。往年不乏金價漲勢持續奔馳多年的前例，比方說從1976年8月到1980年9月底那段「惡性通膨」期間，金價年化報酬率就高達56.3%，同時期美股史坦普500指數漲10.8%；又如2001年3月到2011年8月那十年，期間經歷科技股泡沫爆裂和全球金融海嘯，黃金表現相對出色，年化報酬率達20.6%，史坦普500指數同時期只漲2.4%。

跡象顯示，黃金再度大放異彩的時期又來臨了，從金價與美債殖利率之間的關係可見端倪。往常，公債殖利率升高時，金價下跌，這回起初也是如此。隨著聯準會（Fed）升息循環展開，金價從2022年4月每英兩2,055.30美元的價位跌到同年10月的1,634.20美元，但後來就止跌回升，扶搖直上，無畏利率持續上揚，聯邦資金利率目標區間從0%一路升到目前的5.25%~5.5%區間。

Macro Mavens分析師Stephanie Pomboy在研究報告中指出，金價這種走勢「極不尋常」，因此「似正傳達重要訊號」。

金價看漲因素一：利率將走低

一個可能的訊號是，經濟衰退山雨欲來，央行 降息不遠了。她指出，美國第3季國內生產毛額（GDP）年增率3%，同時期國內收入毛額（GDI）則下滑0.2%，這兩項指標呈現出的經濟景氣現況南轅北轍，實屬罕見。上一回美國「GDP為正」但「GDI為負」，發生在2001年和2007年那兩波經濟衰退之前。

因此，市場預期利率將大幅走低。她提到，金價上漲有可能發生在利率走升時期，例如2004年至2005年就是如此，當時黃金多頭料準Fed不得不猛力降利率，果不其然。

金價看漲因素二：通膨恐復熾

另一種可能的結局是：通膨復熾、壓抑實質利率。

無論是哪一種情況，Pomboy說，金市似乎都已嗅到「降息」或「通膨」的風聲。

金價看漲因素三：地緣政治緊張升高

通膨勁升或大規模衰退，顯然是最糟情境，但未必是金價持續攀高的唯二條件。地緣政治因素也扮演某種角色。金價最近這波漲勢在10月6日啟動，也就是哈瑪斯突襲以色列的前一天，金價起漲扭轉了原本從2,000美元價位拉回的走勢。倘若世局紛亂惡化，冒出更多衝突爆點，金價至少在1,800美元附近有撐。

金價看漲因素四：去美元化

促使金價長期看升更大的趨勢變化，是「去美元化」。這不會在一夕間發生，但隨著多國為求自保、降低遭美國制裁的風險，或基於美國債務龐大，而日益少用美元，這股變化正在發生。例如，東協（Asean）與金磚國家（BRIC+）8月就承諾儘量使用本幣；同月，印度首次用盧比向阿布達比國家石油公司買油。

22V大宗商品策略師Colin Fenton表示，美元支配地位一點一滴腐蝕，「足以讓金價維持在2,000美元以上」。

金價看漲因素五：央行大買黃金

而且，全球央行也持續買進黃金，估計2023年央行購金總量可望創新高，達到1,180公噸。

短線恐拉回 長線仍看漲

縱有這些利多因素，金價短線仍可能拉回，8日美國11月非農就業報告比預期強，迫使市場調整對Fed明年降利率次數的預期，金價隨之回跌。

但技術分析公司Chart Smater分析師Douglas Busch說，技術線圖指向金價可能攻上每英兩2,400美元，比最近報價2,032.90美元再漲18%。

他甚至預期，金價若能突破阻力關卡，在12月底前月線收在2,100美元以上，有可能奔向3,000美元。2,100美元價位看似很高，但仍然低於1980年初的價位，當時金價觸及的高峰價經通膨調整為每英兩3,333美元。