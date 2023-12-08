扭轉頹勢 蘋果將推新NB、平板

蘋果據傳計畫在明年春季，發表新款Mac筆電與iPad平板電腦，尋求逆轉這些產品銷售下滑的頹勢。隨著蘋果將推出新產品，可望為明年第1季的供應鏈廠商業績，增添成長力道，蘋果筆電兩大供應商是鴻海 與廣達，至於平板電腦兩大供應商則是鴻海與仁寶。

彭博資訊報導，知情人士說，蘋果將更新iPad Air、iPad Pro和MacBook Air。新款iPad Air將首度提供兩種尺寸，Pro機型將搭載OLED螢幕，至於MacBook Air則將配備速度更快的M3處理器。

目前蘋果的中階平板iPad Air只提供10.9吋螢幕，明年將新增12.9吋版本，和當前iPad Pro最大尺寸一樣。iPad Air提供多一種尺寸，是要讓消費者有更多價格選項，可獲得更大螢幕，卻不用多花數百美元購買高階的iPad Pro。這和蘋果運用在MacBook Air和MacBook Pro的策略相同。

至於新款的iPad Pro機型，預定會在發表新款iPad Air同時亮相，搭載的OLED螢幕彩度更高，將讓蘋果的平板採用手機從2017年來所使用的顯示器技術。

這款高階平板將採用M3晶片 ，而蘋果才在今年10月宣布讓MacBook Pro採用M3晶片。

Mac和iPad產品合計占蘋果營收15%，但消費者在科技產品支出下降，對這些產品的衝擊尤深，缺乏新機型更令iPad銷售雪上加霜。事實上，2023年將是iPad史上沒有推出新版本的一年。

過去一年內，Mac曾推出新一代產品，但是在疫情 期間消費者大肆支出之後，筆電市場普遍回落。Mac上季銷售銳減34%至76.1億美元，iPad營收也下滑10%至64.4億美元。

知情人士也透露，iPad和周邊產品Apple Pencil和Magic Keyboard等，預期將在明年3月底左右與iPadOS 17.4作業系統一起發表。