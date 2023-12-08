油價重挫 失守70元大關

布蘭特油價走勢。(資料來源：彭博資訊)

俄羅斯總統普亭和沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（MBS）7日呼籲，所有石油 輸出國組織與盟友（OPEC+）的成員都應落實減產協議，稱這對全球經濟都有好處。在此之前，國際油價 6日重挫約4%，跌至6月以來最低收盤水準，布蘭特跌破每桶75美元，西德州 原油失守70美元大關。

俄羅斯總統普亭6日前往阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，會見阿聯總統穆罕默德和沙國王儲賓沙爾曼，討論的議題包括石油和OPEC+。普亭和賓沙爾曼都認為，加強在石油和天然氣方面的合作，包括設備供應等，是非常重要的事。

OPEC+上月30日同意，明年第1季每日自願減產總計約220萬桶，包含延續沙國日產量縮減百萬桶的現行措施，俄羅斯日出口總計也將削減50萬桶。

但市場並不相信OPEC+的決心，國際油價從11月30日起每日都收黑，倫敦布蘭特原油期貨6日終場更大跌3.8%，收在每桶74.30美元；紐約西德州原油1月期貨下跌4.1%，報每桶69.38美元。

這是布蘭特原油自7月初以來首次跌破每桶75美元，西德州原油也是7月來首次跌破70美元。7日早盤兩者均見反彈，但力道有限。

國際油價6日跌幅之所以加深，主要是美國能源資訊局當日表示，上周美國汽油庫存增加540萬桶，是分析師預期增加100萬桶的五倍多。美國汽油期貨跌至兩年來最低點。

上周美國原油庫存減少460萬桶，遠遠超出分析師預期的減少140萬桶。此外，在信評機構穆迪將中國信評展望從「穩定」下調至「負向」後，對中國經濟健康狀況的擔憂也對油價造成了影響。

彭博資訊指出，布蘭特原油的未平倉合約減少，一直在做空原油的趨勢跟隨演算法交易，也加劇了跌勢。

明年7月交割的美國西德州中質原油價格，周三較1月交割的原油高出約0.90美元，為12月12日以來的最高溢價，顯示市場供應充足且憂心消費疲弱。

休斯頓Lipow Oil Associates總裁李波表示，投資人現在覺得市場供應有點過剩，理由是美國產量強勁，煉油廠運行疲軟。