我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州補選時程公布 兩黨參選人本周揭曉

秦剛恐已身亡？失蹤原因和李尚福也有關

日圓升破145 創1月來最大漲幅 投資人押注日銀政策轉向

編譯林聰毅／綜合外電
日銀正副總裁近日分別釋出貨幣政策可能轉向的訊息，激勵日圓7日盤中大漲近1.7%，創今年1月以來最大單日漲幅。 （路透）
日銀正副總裁近日分別釋出貨幣政策可能轉向的訊息，激勵日圓7日盤中大漲近1.7%，創今年1月以來最大單日漲幅。 （路透）

日本銀行（央行）總裁與副總裁分別釋出貨幣政策可能轉向的訊息後，日圓7日應聲勁揚，一度升破145日圓，漲幅逼近1.7%，創今年1月以來最大單日漲幅，表現居亞幣之冠。

日本央行總裁植田和男7日表示，一旦短期借貸成本脫離負值，央行有幾個利率目標選項。植田告訴國會，「從今年年底到邁入明年之際，（政策制定）將更具考驗」，「我們會加強適度溝通並實施合宜的政策」。

在此之前，副總裁冰見野良三6日的談話，也暗示央行距離結束負利率政策更近一步。他對日銀結束負利率可能發生的情況提出假設，表示負利率政策退場對日本經濟的影響相對較小，「我們會仔細評估現況，並考慮退出負利率的時機和程序」。由副總裁對寬鬆退場的影響置評，這是前所未見的舉動。

市場將這兩位日銀高層官員的談話視為政策很快就會轉向的信號，日圓跟著走高，7日盤中一度大漲1.69%至144.82日圓兌1美元，是9月上旬以來最高。

從隔夜指數交換（OIS）7日的反應來看，日銀本月結束負利率政策的機率一度接近45%，兩天前這個可能性才只有3.5%。

日銀是主要央行之中唯一堅持立場的央行，一直以來維持超低利率政策，導致日圓兌美元匯率一度跌至數十年來最低水準，並引發了貨幣當局可能干預以支撐日圓的猜測。

如今，市場越來越期待日本央行將發出很快結束這項政策的信號，而下周的政策會議可能是採取動作的適當時機。

央行 利率 日本

上一則

這類保險理賠連4年飆破千億美元 學者：正對保險公司產生「重大影響」

延伸閱讀

防遊客轉賣免稅品 日本修法

防遊客轉賣免稅品 日本修法
日本京阿尼縱火案釀36死32傷 檢方要求對被告判處死刑

日本京阿尼縱火案釀36死32傷 檢方要求對被告判處死刑
日銀副總裁暗示 負利率距離結束又更近了一步

日銀副總裁暗示 負利率距離結束又更近了一步
快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023-12-02 07:17
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

有錢就是任性 馬斯克朝客戶飆髒話 學者嘆：商業圈拿他沒轍

2023-12-01 07:16
2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情