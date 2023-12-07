日圓升破145 創1月來最大漲幅 投資人押注日銀政策轉向

日銀正副總裁近日分別釋出貨幣政策可能轉向的訊息，激勵日圓7日盤中大漲近1.7%，創今年1月以來最大單日漲幅。 （路透）

在日本 銀行（央行 ）總裁與副總裁分別釋出貨幣政策可能轉向的訊息後，日圓7日應聲勁揚，一度升破145日圓，漲幅逼近1.7%，創今年1月以來最大單日漲幅，表現居亞幣之冠。

日本央行總裁植田和男7日表示，一旦短期借貸成本脫離負值，央行有幾個利率 目標選項。植田告訴國會，「從今年年底到邁入明年之際，（政策制定）將更具考驗」，「我們會加強適度溝通並實施合宜的政策」。

在此之前，副總裁冰見野良三6日的談話，也暗示央行距離結束負利率政策更近一步。他對日銀結束負利率可能發生的情況提出假設，表示負利率政策退場對日本經濟的影響相對較小，「我們會仔細評估現況，並考慮退出負利率的時機和程序」。由副總裁對寬鬆退場的影響置評，這是前所未見的舉動。

市場將這兩位日銀高層官員的談話視為政策很快就會轉向的信號，日圓跟著走高，7日盤中一度大漲1.69%至144.82日圓兌1美元，是9月上旬以來最高。

從隔夜指數交換（OIS）7日的反應來看，日銀本月結束負利率政策的機率一度接近45%，兩天前這個可能性才只有3.5%。

日銀是主要央行之中唯一堅持立場的央行，一直以來維持超低利率政策，導致日圓兌美元匯率一度跌至數十年來最低水準，並引發了貨幣當局可能干預以支撐日圓的猜測。

如今，市場越來越期待日本央行將發出很快結束這項政策的信號，而下周的政策會議可能是採取動作的適當時機。