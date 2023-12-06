FT：蘋果尋求在印度生產iPhone 16電池 傳要求新普印度廠擴產

蘋果積極擴大在印度製造的布局，圖為蘋果iPhone 15系列在印度清奈展示銷售。（歐新社）

蘋果公司希望最新一代手機iPhone 16的電池將在印度 生產，這是蘋果要分散全球供應鏈、並將製造業務遷出中國大陸的相關行動一環。

英國金融時報（FT）報導，根據兩位接近蘋果的人士透露，蘋果已告知零組件供應商，傾向為iPhone 16採購生產自印度工廠的電池。

中國的德賽等電池製造業者已被鼓勵在印度建新廠，至於台灣電池供應商新普則被要求在印度擴產，以便滿足未來的訂單。

一位接近蘋果的人士說：「如果iPhone 16的電池供應一切順利，蘋果計劃將更多iPhone電池生產轉到印度。」

另外，印度一位部長本周表示，蘋果的日本供應商TDK正在印度哈里亞納邦馬尼薩爾設立占地180英畝的工廠，將生產用於印度製iPhone的電池。印度電子和資訊技術政務次長錢德拉塞卡爾（Rajeev Chandrasekhar）在社群平台X上貼文，祝賀蘋果、TDK和當地官員能夠實現印度政府「讓電子製造生態體系在印度深化的目標」。

德賽和新普等公司是將TDK等業者生產的電池芯組裝成為電池模組，接著送往鴻海 等組裝業者。

由於美中貿易緊張情勢升溫，蘋果一直試圖減少在製造、供應鏈方面仰賴中國大陸。近幾個月來，蘋果持續尋求提高在越南和印度的產量，但一直無法複製在中國大陸生產的規模、速度，甚至是品質。

蘋果最新推動在大陸以外地區採購電池，與莫迪政府的「印度製」目標相符合。印度政府為願意在印度投資生產手機、電池和其他目標領域的企業擴大提供獎勵。

蘋果在鴻海、和碩與緯創位於印度、中國大陸的工廠生產最新的iPhone 15，而緯創正把位於位於班加羅爾近郊的手機廠賣給印度塔塔集團。

鴻海11月底才宣布，將投資逾15億美元在印度設立新的製造廠。