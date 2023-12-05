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清潔能源發電佔比 亞洲增幅快過歐美

中央社／新加坡5日綜合外電報導

有數據顯示，亞洲從2015年起，潔淨能源發電量增加和削減化石燃料使用速度較北美和歐洲快，而西方雖力求汰除燃煤，卻大幅轉向燃氣發電。

路透報導，增加風力和太陽能等潔淨能源能有效減少碳排、因應氣候變遷已是當前普遍共識。在COP28聯合國氣候大會2日議程裡，以美國和歐盟為首的118國承諾，要在2030年底前將全球再生能源發電量增至目前的3倍。

中國和印度雖已表態支持到2030年將再生能源增為目前的3倍，但卻都沒有支持這項118國的承諾，因為總體承諾將增加清潔能源與減少化石燃料使用綁在一起。中、印認為，化石燃料對於滿足快速增長的能源需求不可或缺。

路透分析資料發現，自2015年簽署巴黎協定（Paris Agreement）以來，亞洲在對抗氣候變遷的幾個關鍵指標上仍超越歐洲和北美表現。

根據歐洲能源智庫Ember的資料，亞洲在2015年至2022年間，包括水力和核能等潔淨能源在整體發電量占比提高8個百分點來到32%。相較之下，潔淨能源占比在歐洲雖達55%，但只增長4個百分點；北美則攀升逾6個百分點到46%。

同樣從2015年到2022年，化石燃料在亞洲整體發電量的占比減少8個百分點到68%，對天然氣和燃煤的減少量較歐洲與北美都多。歐洲在相同時段對化石燃料的依賴僅下降4個百分點，北美則減少6個百分點。

國際太陽能聯盟（International Solar Alliance）內負責與民企合作的魯特（Hogeveen Rutter）說：「資料顯示，西方世界在擴大再生能源與儲能系統規模的步伐不夠快。」

魯特說，歐洲和美國延宕再生能源、儲能計畫和電網連結方面的核准，妨礙西方潔淨能源使用的增長。

擁有世界一半人口的亞洲，發電產生的碳排占全球3/5，其中包括外銷西方的服貿與貨貿。印度和中國也持續興建新的燃煤電廠以滿足快速增長的電力需求。

歐洲能源智庫Ember的資料顯示，這意味亞洲發電產生的碳排將持續攀升。自巴黎協定以來，亞洲的發電碳排隨電力需求激增，每年增加近4%，而歐洲和北美的發電碳排則有所下降。

亞洲許多政府主張，由於富裕國家的人均碳排較高且在上世紀使用化石燃料不手軟，理應協助較貧困國家減少碳排。

一些西方國家正在試圖削減對燃煤的資助，稱燃煤對氣候目標是「頭號威脅」。然而另一方面，歐洲和北美卻都在增加天然氣使用，稱之為轉型燃料（transition fuel）彌補減少的燃煤發電量。而在亞洲，天然氣在發電量中的占比卻在縮小。

從2015年至2022年，天然氣在歐洲發電量的占比上升3個百分點到26%，北美的燃氣發電量增加6個百分點達36%。

能源經濟和金融分析研究所（Institute for Energy Economics and Financial Analysis）分析師白仲義說：「西方取得的進展是減少髒煤的使用，採取的是改用產生相對較少汙染的天然氣。」

天然氣 氣候變遷 印度

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