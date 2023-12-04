日圓先生：明年7月日銀走向緊縮 日圓可能觸120價位

今周刊4日在台大醫院國際會議中心舉辦第2屆經濟展望論壇，「日圓先生」榊原英資（圖）以預錄方式發表專題演講，主題為「國際觀點：2024全球經濟展望與150日圓下的日本經濟」。（中央社）

今年以來跌跌不休的日圓，近日出現反轉態勢，有「日圓先生」之稱的榊原英資今天表示，預估日本央行 明年7月就會走向貨幣 緊縮，讓日圓展開升值；如果日本央行加速緊縮、態度積極，可能推動日圓更為強勢，達1美元兌120日圓的水準。

今周刊今天舉行「經濟展望論壇」，邀請榊原英資以影片預錄方式，以「2024全球經濟展望與150日圓下的日本經濟」為題，分享看法。

榊原英資指出，今年以來日圓貶勢起因並非日圓賣盤猛烈，而是日本與美國貨幣政策差異的結果，美國執行貨幣緊縮，日本則持續寬鬆，當然是美元升、日圓貶；但此狀況不會一直持續，不久後，可能就會轉變為日圓走升。

榊原英資點出2原因，首先，美國經濟明年將減速，美國聯準會貨幣政策將從緊縮轉向寬鬆；第二，日本經濟發展相當順利，今年經濟成長達1.96%，這和長期平均成長率1%相比，甚至有點過熱的跡象，有鑑於此，日本央行可能於明年7月走向貨幣緊縮。

榊原英資表示，根據預測，今年底匯價就可能突破1美元兌130日圓，假如日銀明年更快、更強勢執行貨幣緊縮，將推動日圓更強勢，或許會達1美元兌120日圓的水準。

不過榊原英資也說，日本前次實施貨幣緊縮已經是很久之前的事情，上一次是2006年、17年前，換言之，接下來日本央行要進行的貨幣緊縮，對於很多人都是首次面對的重要事件，這也是日本央行會花較長時間、或許1年以上，慢慢轉換政策步調的原因。

至於外界關注，如何看待日圓匯價可能出現的最高價位及時間點，榊原英資認為，時間點會是2024年夏天過後，如果日銀緊縮力道比預期更強，升值幅度會更高，也許會接近120日圓。

榊原英資也正面回應對日本經濟「失落的30年」看法，他表示，不認同日本經濟有失落的30年，隨著日本走過經濟高速成長階段，經濟成長率自然放緩，這是經濟成熟的象徵；此外，全球化進程中，企業進軍海外發展是種理想模式，「我樂見日本企業往海外發展、因應全球化腳步，這是很正確決定」。