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連漲可能過頭 科技股遭拋售

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南韓散戶嫌投資科技個股賺太慢 正夯美國3X槓桿ETF

編譯劉忠勇／綜合外電
瘋槓桿ETF的南韓散戶因投資SOXL間接投資了台積電。（路透）
瘋槓桿ETF的南韓散戶因投資SOXL間接投資了台積電。（路透）

南韓散戶嫌單純投資個股或特定類股太過乏味，偏好口味更重的槓桿型指數股票型基金（ETF）。在美國掛牌幾個熱門的標的，南韓投資人持有比率竟超過20%。

彭博社彙整數據顯示，1.5倍做多特斯拉的ETF（TSLL）中，南韓投資人持有比率至少35%；另一檔3倍做多FAANG在內科技股（BULZ）占了28%。緊追在後的是3倍做多美國上市半導體股的ETF（SOXL）占了19%。

任職半導體公司的一位朴姓投資人指出，在她周遭幾乎沒有不買SOXL的，有人甚至不知道這是三倍槓桿的投資。

彭博整理韓國證券集保公司顯示，今年南韓投資個人向美國上市正向和反向槓桿ETF投入23億美元，幾乎是去年的三倍。他們不惜投入這種波動劇烈的投資部位，原因不外是退休金制度並不完善、生活成本高昂，對於投資也偏好重口味。

這些產品透過衍生性金融商品放大兩倍或三倍的回報和損失，提供投資人以小搏大的豐厚回報。反向ETF是當追蹤指數或證券下跌時就會上漲，反之亦然。

彭博行業研究（BI）證券策略師 Rebecca Sin 說：「單純投資太無聊了，他們至少在特定領域希望有兩倍到三倍的槓桿。」 她說，ETF有多樣選擇，加上有網紅大力宣揚這類產品的好處，因此在南韓大受歡迎。

Sin 說：「南韓投資人投資外國ETF中，逾30%花在槓桿類，在幾個槓桿個股的ETF占了極重地位。」

SOXL帶來如同雲霄飛車的回報。2022年崩跌86%，今年又締造約140%的驚人漲幅，不過，仍較2021年12月創下的歷史新高低了大約70%。

除了科技股ETF外，另有一個3倍做多20年期美國公債ETF（TMF）也深受南韓散戶歡迎，不過，受到美國公債賣壓之下，今年來下跌了30%。

彭博報導，43歲的James Jeong持續一年多買進SOXL和另兩檔做多Nasdaq 100指數的ETF。

他說：「我設法透過投資槓桿ETF來縮短達到財富積累的時間。」他坦承自己經歷過慘跌70%的情況，但他仍堅持自己的策略，「我的策略是至少持有10年，期間不賣出任何股票。」

南韓投資人在幾檔槓桿ETF中占極大持有部位。（取材自彭博）
南韓投資人在幾檔槓桿ETF中占極大持有部位。（取材自彭博）

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