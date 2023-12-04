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投資級債勁揚 押注明年降息

編譯陳苓／綜合報導

美國通膨出現降溫跡象，各方預料升息周期已經落幕，明年可能反手降息，引發債券的多頭行情，投資等級公司債11月出現2008年來的最強漲勢，垃圾債也表現不俗，可望提振債券需求，吸引資金流入。

美國高評等債在連摔三個月後，跌勢驟然止步。這種債券的基準指數上月走升6%，寫2008年來的最佳報酬，今年迄今的漲幅也來到4%。垃圾債也有類似的亮眼表現，上月攀升4.5%，今年來的漲幅達9.4%。

公司債反彈，主要是經濟數據指向聯準會（Fed）本次升息循環可能已經告終。11月中公布的消費者物價指數（CPI）低於預期，激勵部分風險資產彈高。美債投資人瘋狂推升公債、機構債、抵押貸款債券的價格，造就1980年來的單月最佳成績，並點燃了從股票、信貸、到新興市場的強力漲勢。

由於基金追逐更好表現，市場需求提高，企業信貸分析師預測，本月會繼續交出佳績。

美銀（BofA）信貸策略師塞利格說，即便殖利率持續下滑，債券需求仍維持強健，投資等級債12月可望有資金流入。

塞利格說：「9、10月利率市場出現巨大拋售潮，報酬非常負面。現在11月報酬強勁，可能代表12月將有進帳。」

債券 投資 殖利率

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