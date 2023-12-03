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印尼鴨農獲台灣孵化機 產蛋率提升收入增 月孵萬隻小鴨羨煞同行

中央社／雅加達3日專電
印尼鴨農第三代阿多（Adok）今年年初開始使用台灣製造及生產的大型自動孵化機後，鴨蛋孵化率從原本的30％提升至75％，為他增加不少收入。（中央社）
印尼鴨農第三代阿多（Adok）今年年初開始使用台灣製造及生產的大型自動孵化機後，鴨蛋孵化率從原本的30％提升至75％，為他增加不少收入。（中央社）

印尼爪哇一名鴨農今年年初接受台灣捐贈一台自動孵化機，截至年底，鴨蛋孵化率已從原本的30％提升至75％，令該村莊其他鴨農稱羨不已。當地農業局長對台灣表示感謝，期許未來能結合上下游產業，在當地打造一座鴨莊。

今年1月，在駐印尼台北經濟貿易代表處的協助下，台灣捐贈了一台由台灣公司生產的大型自動孵化機給印尼西爪哇省（West Java）芝卡朗（Cikarang）的鴨農阿多（Adok），使得鴨蛋孵化率從原本的30％提升至75％，有時更可達到85％，成功為阿多提高收入，也吸引其他鴨農到他的家了解孵化機的運作過程。

駐印尼代表處秘書郭肇凱解釋，孵蛋時除了得保持一定濕度和溫度，還得模擬母鴨觸碰及翻轉鴨蛋的感覺，「台灣孵化機能免除人工手動處理鴨蛋，利用蹺蹺板的原理，定時自動翻轉鴨蛋，使鴨子在生理上感覺被照料，同時也能免除鴨農每2到3個小時就得翻轉鴨蛋的辛勞。」

阿多高興地說：「因機器能自行運作，我們終於能睡個好覺，不用一直醒來翻轉鴨蛋，而且收入也不錯。」他補充，以前因得手動翻轉鴨蛋，因此每天半夜都得醒來，如今靠機器使孵化率增加，鴨子的品質也變好，收入也更有保障。

作為鴨農第三代、今年51歲的阿多告訴中央社，若靠手動孵化，一個月大約能孵化2000至4000隻小鴨，但靠自動孵化機一個月最高能孵化1萬隻小鴨。

因著收入增加，如今阿多還能幫家人添購摩托車，他透露，這是家族首次使用全自動化的孵化機，全家人都對此感到開心，也覺得非常幸運。

阿多對台灣政府表示感謝，並說：「很謝謝台灣的幫助，大大地減輕了我的負擔。」

阿多使用台灣出產的大型孵化機成功提高孵化率，也為「台灣製造」打響名號，吸引當地政府的關注，駐印尼代表處期待，未來會有其他印尼鴨農因此向台灣採購孵化機。

看到阿多的成功，芝卡朗農業局長哈薩爾（Asep Hazar）對台灣表示感謝，並向中央社表示，未來將結合村莊15名鴨農和當地農民組織，並開設至少4間餐廳，從孵化鴨蛋、肉鴨養殖到加工產品一條龍，將當地打造成一座鴨莊，同時還要在社區進行農業教育工作及設立烹飪活動中心。

鴨農阿多（Adok，右）告訴中央社，使用台灣生產的大型自動孵化機後收入增加，吸引...
鴨農阿多（Adok，右）告訴中央社，使用台灣生產的大型自動孵化機後收入增加，吸引村莊裡的其他鴨農到家中了解孵化機運作過程。（中央社）
鴨農阿多（Adok）感謝台灣贈送自動孵化機。圖為阿多（中）與芝卡朗（Cikara...
鴨農阿多（Adok）感謝台灣贈送自動孵化機。圖為阿多（中）與芝卡朗（Cikarang）農業局人員及駐印尼代表處秘書郭肇凱（右2）合影。（中央社）

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