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南韓11月出口加速成長

編譯簡國帆、洪啟原／綜合外電
南韓出口前景仍面臨諸多挑戰，包括全球央行持續對抗通膨，和中國需求不振等。(路透)
南韓出口前景仍面臨諸多挑戰，包括全球央行持續對抗通膨，和中國需求不振等。(路透)

受惠於半導體出口16個月來首見回升，南韓11月出口加速成長，且增幅高於市場預期，除了幫助南韓繳出第六個月貿易順差的成績，更有望提振本季經濟成長。

南韓產業通商資源部1日公布，上月整體出口比去年同期成長7.8%至558億美元，增幅大於經濟學家預期的5%，也較10月的5.1%加速成長。

上月進口則年減11.6%至520億美元，因此形成38億美元貿易順差，為連續第六個月出現順差，且順差額為2021年9月來最大。

以產品品項來看，上月半導體出口年增12.9%至95億美元，是去年7月來首見增長，受人工智慧（AI）對高頻寬記憶體和DDR5的需求驅動。汽車出口也較去年同期增加21.5%至65.3億美元，為連續第17個月增長。

據報告，上月石化產品出口年比增加5.9%至37.8億美元，中止連續17個月下滑的頹勢，機械出口年增14.1%至49.3億美元。船隻出口年增38.5%至15.5億美元，充電電池出口年增23.4%至9億美元。

以地區來看，南韓上月對中國大陸出口雖年減0.2%，但貿易形勢持續改善，對美國出口則為連續第四個月成長，顯示美國經濟活動強勁，對日本和印度出口各較去年增加11.5%和10.8%，但對中東出口年減7.4%。

經濟合作發展組織（OECD）在最新公布的展望中說：「全球經濟成長比預期強勁，加上地緣政治緊張緩解等因素，有助改善南韓這個出口國的經濟展望。」

彭博資訊經濟學家指出，南韓上月出口比預期還強，提振力道來自半導體出口終於回升，以及汽車和機械出口的帶動，將增添本季的經濟成長動能。

南韓貿易數字是全球貿易活動的風向球之一，因為該國出口的產品很多元，包括廣布世界供應鏈的機械、顯示器及煉油品。

不過，南韓出口前景仍面臨諸多挑戰，包括全球央行持續對抗通膨，和中國大陸需求不振等。另一個風險是以哈衝突可能推升油價和通膨上揚，進而削弱消費者信心。

南韓 油價 供應鏈

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