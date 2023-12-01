我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

全球新億萬富豪大調查：富二代資產 首度贏創業家

編譯任中原／綜合報導

瑞士銀行（UBS）最新研究顯示，去年全球身家超過10億美元的「億萬富豪」，不論是人數或財富總額都見增加，其中經由繼承而產生的豪門新富所擁有的財富總額，更是從2015年首度發表這項報告以來，首度超越自行創業有成的新貴階級。

瑞銀11月30日發表「2023年億萬富豪報告」，指出去年全球超級富豪人數增加7%，共2544人；總財富增加9%，達12兆美元。去年新誕生137位新富豪；其中53位是源自繼承，財富總額達1508億美元；自行創業有成的新富豪共84位，財富共達1407億美元。

瑞銀全球財富管理部門策略性客戶主管卡瓦利表示，財富世代轉移的動能持續增強中，「我們預料未來20年此一勢頭將更加明顯，因為有1000位以上的超級富豪，將把5.2兆美元的財富移轉給子女」。

瑞銀與全球大約半數的富豪都有業務關係，與這些家族的第二、第三及第四代都有往來。

卡瓦利指出，世代財富移轉是瑞銀的一大機遇，但風險也高，因為與客戶之間的長期關係一旦告一段落，龐大財富行將易主。

他表示，「未來20~30年你可能成為贏家，或是輸家。如果你不知道誰將是潛在的受益者，就可能猝不及防，而流失鉅額的資產管理業務」。

瑞銀的研究顯示，科技業繁榮造就新富豪的趨勢正在減退；另外2022年及2023年初企業總市值膨脹的數目減少，也使新創企業家實現財富價值的機會受到限制。

這項結果也證明一次歷史性轉變正在進行中。過去30年來許多靠著科技繁榮、金融市場擴展、房地產大牛市及新興經濟體快速成長的大趨勢，而能創業有成的富豪們，現在正準備將財富移轉給後代。瑞銀指出，「這波財富大移轉早在預料之中」，但如今「正在進行，且動能將愈來愈強」。

不過儘管繼承造就的富豪人數增加，但這些人未必都是20多歲的富二代。瑞銀指出，這些富豪多半是50歲以上，與「查理國王」現象相當類似。

房地產

上一則

美股最錢線/小摩獨排眾議 看空明年史指

下一則

特斯拉Cybertruck 售價61000美元起跳

延伸閱讀

戈雅填補西班牙油畫空白 漢廷頓博物館29日開展

戈雅填補西班牙油畫空白 漢廷頓博物館29日開展
紐約市消防局長：秋冬防火 將定期檢查華埠電單車行

紐約市消防局長：秋冬防火 將定期檢查華埠電單車行
美股危險 億萬富豪投資Asness：現較青睞債券而非股票

美股危險 億萬富豪投資Asness：現較青睞債券而非股票
億萬富豪之女售2650萬馬里布豪宅 白宮設計師打造

億萬富豪之女售2650萬馬里布豪宅 白宮設計師打造

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）

美元跌到三個月谷底 Fed理事暗示可能降息 日圓續升

2023-11-28 20:05
對美髮師來說，小費是很重要的收入，所以，通常顧客接受服務應該給小費。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

2023-11-27 16:31

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷