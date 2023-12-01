全球新億萬富豪大調查：富二代資產 首度贏創業家

瑞士銀行（UBS）最新研究顯示，去年全球身家超過10億美元的「億萬富豪」，不論是人數或財富總額都見增加，其中經由繼承而產生的豪門新富所擁有的財富總額，更是從2015年首度發表這項報告以來，首度超越自行創業有成的新貴階級。

瑞銀11月30日發表「2023年億萬富豪報告」，指出去年全球超級富豪人數增加7%，共2544人；總財富增加9%，達12兆美元。去年新誕生137位新富豪；其中53位是源自繼承，財富總額達1508億美元；自行創業有成的新富豪共84位，財富共達1407億美元。

瑞銀全球財富管理部門策略性客戶主管卡瓦利表示，財富世代轉移的動能持續增強中，「我們預料未來20年此一勢頭將更加明顯，因為有1000位以上的超級富豪，將把5.2兆美元的財富移轉給子女」。

瑞銀與全球大約半數的富豪都有業務關係，與這些家族的第二、第三及第四代都有往來。

卡瓦利指出，世代財富移轉是瑞銀的一大機遇，但風險也高，因為與客戶之間的長期關係一旦告一段落，龐大財富行將易主。

他表示，「未來20~30年你可能成為贏家，或是輸家。如果你不知道誰將是潛在的受益者，就可能猝不及防，而流失鉅額的資產管理業務」。

瑞銀的研究顯示，科技業繁榮造就新富豪的趨勢正在減退；另外2022年及2023年初企業總市值膨脹的數目減少，也使新創企業家實現財富價值的機會受到限制。

這項結果也證明一次歷史性轉變正在進行中。過去30年來許多靠著科技繁榮、金融市場擴展、房地產 大牛市及新興經濟體快速成長的大趨勢，而能創業有成的富豪們，現在正準備將財富移轉給後代。瑞銀指出，「這波財富大移轉早在預料之中」，但如今「正在進行，且動能將愈來愈強」。

不過儘管繼承造就的富豪人數增加，但這些人未必都是20多歲的富二代。瑞銀指出，這些富豪多半是50歲以上，與「查理國王」現象相當類似。