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COP28／最新研究：人為氣候變遷 導致全球經濟產值減少6.3%

編譯／林聰毅
美國德拉瓦大學在COP28峰會前夕發布的研究報告，指出人為氣候變遷已使去年全球GDP減少6.3%。 （美聯社）
美國德拉瓦大學在COP28峰會前夕發布的研究報告，指出人為氣候變遷已使去年全球GDP減少6.3%。 （美聯社）

一份在COP28全球氣候峰會前夕發布的研究報告估計，全球經濟已因氣候變遷遭受重大損失，而且開發中國家首當其衝。美國德拉瓦大學的這項研究估計，考量人口加權因素後，去年人為氣候變遷的影響已導致全球經濟產值減少6.3%。

這些損失數字涵蓋了氣候變遷的直接後果，包括對農業和製造業的破壞、極端高溫導致的生產力下降，以及對全球貿易和投資的外溢效應。

這份報告的主要作者德拉瓦大學海洋科學與政策助理教授萊辛（James Rising ）說：「由於氣候變遷，世界變得更窮，減少了數兆美元，而大部分負擔都落在貧窮國家身上。」

報告說，若不考慮一般民眾所受的影響，2022年全球國內生產毛額（GDP）損失1.8%，大約是1.5兆美元。該報告的作者群在聲明中表示：「這兩個數字（6.3%及1.8%）之間的差異，反映了影響分布不均，這些影響集中在人口較多、但GDP較少的低所得國家和熱帶地區。」

最低度開發國家的人口加權後GDP失血了8.3%，其中東南亞和南部非洲受到的影響尤其嚴重，分別損失了14.1%和11.2%。

另一方面，有些已開發國家卻是受惠者。由於冬季變暖，歐洲去年的GDP淨增近5%。但報告也警告說，由於炎夏抵銷了暖冬，這種增長「可能受到侵蝕」。

去年在埃及舉行的COP27會議上，各國同意設立專門基金，協助脆弱國家應對氣候災害和極端天氣造成的「損失和損害」。

最近各方已就該基金的一些細節達成了共識，特別是由誰出資以及出資多少，而這將成為30日揭幕的杜拜COP28會議談判的關鍵點。

德拉瓦大學這份報告說，過去30年，低所得和中等所得國家的資本和GDP損失總計達21兆美元，約占開發中國家2023年GDP總額的一半。報告的作者還強調，這些損失是「保守估計」，因為他們的分析並未納入非市場損失及影響。

氣候變遷 東南亞 氣候峰會

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