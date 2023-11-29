倫敦銅價觸及十周高點 因巴拿馬龐大礦場將關閉 威脅供應

巴拿馬政府表示，將關閉境內規模為全球數一數二大的銅礦場，可能加劇供應挑戰，國際銅價29日盤中觸及十周高點。（美聯社）

在巴拿馬最高法院裁定合約違憲後，政府表示，將關閉境內規模為全球數一數二大的銅礦場，在全球能源轉型加速之際，可能加劇這種工業金屬的供應挑戰，國際銅價29日盤中觸及十周高點。

加拿大 First Quantum礦業公司10月和巴拿馬達成協議，獲得巴拿馬Cobre Panama銅礦場的20年採礦權，且能選擇再延長20年，經營這座產量約占全球1.5%的龐大礦場，並提供3.75億美元的年營收給巴拿馬政府，招致環保人士與工會的大規模抗爭。

然而，巴拿馬最高法院判決這項合約違憲，巴拿馬總統柯狄索（Laurentino Cortizo）28日旋即發表電視演說表示，將在發布正式公告後，開始「有序而安全」地關閉該礦場，澆熄First Quantum敲定新協議、繼續經營該礦場的希望。

聲稱已投資 該礦場100億美元的First Quantum則表示，已暫停該礦場的商業營運，進入維護狀態，將在更多判決細節公開後，再進一步評論。

這項判決不僅可能讓First Quantum進入漫長且難以預測的國際仲裁之路，也可能在全球綠能 轉型加速、中國大陸需求看增之際，增添銅礦供應挑戰，帶動倫敦銅價29日一度上漲0.3%至每噸8,500美元，為9月15日以來最高，之後因投資人觀望後續發展，轉為小跌0.1%，報每噸8,446.50美元。