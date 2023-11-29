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瑞士私募基金大佬：投資中國風險大增 台海衝突遲早要爆

編譯季晶晶／綜合外電
瑞士私募基金巨擘Partners Group共同創辦人維特利斯巴赫擔心台海衝突遲早會引爆。（彭博）
瑞士私募基金巨擘Partners Group共同創辦人維特利斯巴赫擔心台海衝突遲早會引爆。（彭博）

瑞士私募基金巨擘合眾集團（Partners Group）共同創辦人、億萬富豪維特利斯巴赫（Urs Wietlisbach）表示，該公司對中國業務的看法變得更謹慎，他警告台海最終可能爆發衝突。 

維特利斯巴赫說：「我們更加謹慎了，如今中國相關交易必須能帶來高得多的預期報酬率，因為冒的風險大多了。」資產規模1,420億美元的合眾大約兩年沒在中國進行任何交易。

他的觀點反映出金融業日益升高的憂慮，醞釀已久的地緣政治緊張局勢可能以無法預料的速度迅速引爆，危及企業花費數十年時間建立的海外據點。花旗集團在內多家放貸機構是前車之鑒：該公司來不及在俄烏戰爭之前抽身離開俄羅斯一家子公司。

他說，中國攻打台灣「不是會不會的問題，而是時間和方式的問題」，如果這一天真的來了，「肯定會有某種制裁」。

美國情報機構和五角大樓認為，習近平希望人民解放軍到2027年有能力攻下台灣，但也同時提醒，他們沒有證據表示他目前計畫這樣做。

維特利斯巴赫說，地緣政治緊張局勢近年不斷加劇，中國、俄羅斯和其他國家與歐洲和美國之間的對抗幾乎等同一場冷戰，「情況絕對從未像今天這麼嚴重」。

在上海設有辦公室的合眾一直在減少對中國的投資，同時把視線轉往泰國和越南。去年財報顯示，整體投資約有10%到15%放在亞洲的合眾僅有4%的資產在對岸，包括展示設備供應商邦全和休閒餐飲業者綠茶餐廳。供應鏈風險和對岸人口減少也是考量中國市場的因素之一。

投資 俄羅斯 越南

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