全球債券邁向2008年海嘯來最佳單月漲勢 從公債漲到公司債

彭博資訊一項全球主權債和公司債的指數本月來報酬率達4.9%，邁向2008年金融海嘯來最佳單月漲勢。（路透）

全球債券 2008年金融危機以來最快的速度上漲。

彭博資訊一項全球主權債和公司債的指數本月來報酬率達4.9%，是2008年12月經濟衰退最嚴重時期以來最多，當時勁升6.2%。這波漲勢是因市場日益押注聯準會（Fed）和其他主要央行大致已完成升息周期所帶動。

投資 人在11月湧向固定收益資產，因為有跡象顯示全球成長正在降溫，促使投資人押注Fed在2024年將降息。Fed理事沃勒（Christopher Waller）28日為這項預期更添動能，表示當前的政策利率水準顯然足以讓經濟降溫並壓低通膨。

墨爾本Jamieson Coote Bonds公司高級投資組合經理人威爾森表示：「沃勒一直是偏鷹派的成員，因此聽到他的鴿派說法是很重要的。顯然Fed已經完成升息周期。」

美國公債周三在亞洲交易時段延續本月的漲勢，10年期公債殖利率 跌破4.3%，為兩個多月來首見。澳洲10年期公債殖利率也下滑多達14個基點，因澳洲通膨數據低於預期，引發交易人士押注澳洲央行決策官員已經完成升息。

目前債券大漲，只是全球債券今年來猛烈波動走勢的最新轉折。債券在今年1月前大漲，接下來六個月呈現拉鋸，然後從8月開始下跌三個月。彭博全球綜合債券總回報指數在截至10月中觸底時，從年初算來跌幅多達3.8%，目前則轉為上漲1.4%。

紐約AmeriVet Securities美國利率交易與策略主管表示：「Fed正為寬鬆政策的可能性提供參數。」

央行將轉鴿派的預期已經帶動公司債券價格上漲。根據彭博的一項指數，投資等級全球公司債的利差正徘徊在2022年4月來最低水準，利差在過去一個月已經縮小，因為投資人急忙搶進這些證券，看好美國經濟軟著陸。公司債平均殖利率本周回落至5.3%左右，有別於10月時攀升至近6%的水準，當時創下了2009年來最高。

不過，在債券投資人和利率交易人士之間還有一些看法落差，後者所預測的Fed快速升息顯然需要明顯的經濟硬著陸。目前交換合約預測Fed在明年底前將降息4碼。